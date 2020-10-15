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اتحاد نقابات عمال تركيا: إحصائية البطالة تتجاوز ضعف المعلن

أكد أن الرقم الحقيقي يتجاوز ما تذكره الحكومة بـ 6 ملايين شخص

أعلن اتحاد نقابات العمال الثوريين عن إحصائية لأعداد العاطلين عن العمل في تركيا، تشير إلى أن الرقم يزيد عن المعلن رسميًا بمقدار ستة ملايين شخص.

وكشف تقرير اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل والذين خسروا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، في شهر يوليو الماضي، وصل إلى 10.4 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن هذا العدد يمثل نحو 29.1% من إجمالي السكان.

ووفق صحيفة "زمان"، أوضح التقرير أن أزمة كورونا تسببت في خسارة وظائف جديدة تعادل نحو مليون و879 ألفًا على الأقل خلال شهر يوليو 2020، لافتًا إلى أن نسبة العاملين في عموم الدولة تراجعت إلى 43,5% فقط.

وأشارت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أمس، إلى أن تعداد البطالة في تركيا بلغ أربعة ملايين و227 ألف شخص، في شهر يوليو هذا العام، بنسبة 13,4 %، في ارتفاع عن الشهر الماضي، فيما أكد معارضون أن الأرقام الحقيقية أعلى من المعلن.

تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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اتحاد نقابات عمال تركيا: إحصائية البطالة تتجاوز ضعف المعلن
سبق

أعلن اتحاد نقابات العمال الثوريين عن إحصائية لأعداد العاطلين عن العمل في تركيا، تشير إلى أن الرقم يزيد عن المعلن رسميًا بمقدار ستة ملايين شخص.

وكشف تقرير اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل والذين خسروا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، في شهر يوليو الماضي، وصل إلى 10.4 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن هذا العدد يمثل نحو 29.1% من إجمالي السكان.

ووفق صحيفة "زمان"، أوضح التقرير أن أزمة كورونا تسببت في خسارة وظائف جديدة تعادل نحو مليون و879 ألفًا على الأقل خلال شهر يوليو 2020، لافتًا إلى أن نسبة العاملين في عموم الدولة تراجعت إلى 43,5% فقط.

وأشارت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أمس، إلى أن تعداد البطالة في تركيا بلغ أربعة ملايين و227 ألف شخص، في شهر يوليو هذا العام، بنسبة 13,4 %، في ارتفاع عن الشهر الماضي، فيما أكد معارضون أن الأرقام الحقيقية أعلى من المعلن.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
03:02 PM

اتحاد نقابات عمال تركيا: إحصائية البطالة تتجاوز ضعف المعلن

أكد أن الرقم الحقيقي يتجاوز ما تذكره الحكومة بـ 6 ملايين شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن اتحاد نقابات العمال الثوريين عن إحصائية لأعداد العاطلين عن العمل في تركيا، تشير إلى أن الرقم يزيد عن المعلن رسميًا بمقدار ستة ملايين شخص.

وكشف تقرير اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل والذين خسروا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، في شهر يوليو الماضي، وصل إلى 10.4 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن هذا العدد يمثل نحو 29.1% من إجمالي السكان.

ووفق صحيفة "زمان"، أوضح التقرير أن أزمة كورونا تسببت في خسارة وظائف جديدة تعادل نحو مليون و879 ألفًا على الأقل خلال شهر يوليو 2020، لافتًا إلى أن نسبة العاملين في عموم الدولة تراجعت إلى 43,5% فقط.

وأشارت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أمس، إلى أن تعداد البطالة في تركيا بلغ أربعة ملايين و227 ألف شخص، في شهر يوليو هذا العام، بنسبة 13,4 %، في ارتفاع عن الشهر الماضي، فيما أكد معارضون أن الأرقام الحقيقية أعلى من المعلن.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,935
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,490
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
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