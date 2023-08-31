مبتعث يطور خوارزمية لفحص تأثير الأدوية على اندماج العظم بالأجهزة الطبية

حقق دقة 95% في أكثر من 600 ألف ورقة علمية باستخدام الذكاء الاصطناعي

حقق مبتعث جامعة جازان من كلية طب الأسنان لدراسة الزمالة في تخصص جراحة الفم والوجه والفكين بدولة جنوب إفريقيا الدكتور محمد مهري إنجازاً علمياً بتطوير خوارزمية تعمل على فحص المقالات العلمية المتعلقة بتأثير الأدوية على اندماج العظم بالأجهزة الطبية.

وبيّن الدكتور "مهري" أن فكرة البحث تتمحور في دراسة وتقييم تأثير الأدوية على اندماج العظم بالأجهزة الطبية، وذلك بفحص أكثر من 600 ألف ورقة علمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الهدف من هذه الدراسة هو تطوير خوارزمية التعلم الآلي (الذكاء الاصطناعي) لترصد وتتبع بطريقة ذاتية جميع الأوراق العلمية المنشورة التي تقيِّم تأثير الأدوية على اندماج العظم بالأجهزة الطبية كزراعة الأسنان، وزراعة القوقعة، والأطراف الصناعية.

وعن نتائج البحث أكد الدكتور "مهري" أنه تم التحقق من صحة الخوارزمية، وذلك باستخدامها على مراجعة منهجية منشورة سابقاً، ومن ثم تم استخدامها لفحص ما يقارب 600.000 ورقة علمية تم من خلالها تحديد 281 ورقة علمية ذات صلة بهدف البحث، وذلك بوصف تأثير 31 دواء مختلفًا على اندماج العظم بالأجهزة الطبية وحقق هذا النهج دقة بنسبة 95٪، وقلل من عبء العمل بنسبة 93٪ مقارنة بالفحص اليدوي.