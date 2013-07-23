النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عسيري": لا حاجة لعزل الحاج العائد.. إلا في حالة واحدة

قال: متحور "دلتا" سيجعل استكمال الجرعتين ضرورة

قال وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية واستشاري الأمراض المعدية، د. عبدالله عسيري: إن الحجاج العائدين لأهاليهم من موسم هذا العام؛ لا يحتاجون إلى عزل أنفسهم كبروتوكول وقائي خشية حملهم فيروس كورونا.

وأوضح "عسيري" أن جميع الحجاج والعاملين في موسم هذا الحج 1442هـ حصلوا على لقاحات كوفيد-19، فلا حاجة للفحص أو العزل إذا لم تظهر على الشخص أعراض الإصابة بالفيروس خلال الأسبوعيْن بعد انتهاء المناسك.

وفي السياق ذاته، يرى الدكتور "عسيري" أن المتحور "دلتا" من فيروس كورونا أعاد الحسابات، وجعل استكمال الجرعتين ضرورة؛ حيث إن المناعة من العدوى الطبيعية لم تعد كافية، ولا تغني عن استكمال اللقاحات.

وأضاف: الدول التي وفرت اللقاحات لمعظم سكانها، جعلت أسوأ ما في الجائحة يصبح من الماضي، ولن نشهد عودة لموجات المرض الشديد والوفيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عسيري": لا حاجة لعزل الحاج العائد.. إلا في حالة واحدة
سبق

قال وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية واستشاري الأمراض المعدية، د. عبدالله عسيري: إن الحجاج العائدين لأهاليهم من موسم هذا العام؛ لا يحتاجون إلى عزل أنفسهم كبروتوكول وقائي خشية حملهم فيروس كورونا.

وأوضح "عسيري" أن جميع الحجاج والعاملين في موسم هذا الحج 1442هـ حصلوا على لقاحات كوفيد-19، فلا حاجة للفحص أو العزل إذا لم تظهر على الشخص أعراض الإصابة بالفيروس خلال الأسبوعيْن بعد انتهاء المناسك.

وفي السياق ذاته، يرى الدكتور "عسيري" أن المتحور "دلتا" من فيروس كورونا أعاد الحسابات، وجعل استكمال الجرعتين ضرورة؛ حيث إن المناعة من العدوى الطبيعية لم تعد كافية، ولا تغني عن استكمال اللقاحات.

وأضاف: الدول التي وفرت اللقاحات لمعظم سكانها، جعلت أسوأ ما في الجائحة يصبح من الماضي، ولن نشهد عودة لموجات المرض الشديد والوفيات.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
06:57 PM

"عسيري": لا حاجة لعزل الحاج العائد.. إلا في حالة واحدة

قال: متحور "دلتا" سيجعل استكمال الجرعتين ضرورة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
5
3,622

قال وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية واستشاري الأمراض المعدية، د. عبدالله عسيري: إن الحجاج العائدين لأهاليهم من موسم هذا العام؛ لا يحتاجون إلى عزل أنفسهم كبروتوكول وقائي خشية حملهم فيروس كورونا.

وأوضح "عسيري" أن جميع الحجاج والعاملين في موسم هذا الحج 1442هـ حصلوا على لقاحات كوفيد-19، فلا حاجة للفحص أو العزل إذا لم تظهر على الشخص أعراض الإصابة بالفيروس خلال الأسبوعيْن بعد انتهاء المناسك.

وفي السياق ذاته، يرى الدكتور "عسيري" أن المتحور "دلتا" من فيروس كورونا أعاد الحسابات، وجعل استكمال الجرعتين ضرورة؛ حيث إن المناعة من العدوى الطبيعية لم تعد كافية، ولا تغني عن استكمال اللقاحات.

وأضاف: الدول التي وفرت اللقاحات لمعظم سكانها، جعلت أسوأ ما في الجائحة يصبح من الماضي، ولن نشهد عودة لموجات المرض الشديد والوفيات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,033
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,455
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,936

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة