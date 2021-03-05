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إحباط تهريب (44) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر بعسير

الطويان: تسليم المضبوطات والمهربين لجهة الاختصاص

تمكنت دوريات الفوج الأمني الثاني بمنطقة عسير -بفضل الله - من إحباط تهريب (44) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(3) بنادق رشاش بذخيرتها.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان أنه قُبِضَ على المهربين من مخالفي نظام أمن الحدود، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات والمهربين لجهة الاختصاص.

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إحباط تهريب (44) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر بعسير
سبق

تمكنت دوريات الفوج الأمني الثاني بمنطقة عسير -بفضل الله - من إحباط تهريب (44) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(3) بنادق رشاش بذخيرتها.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان أنه قُبِضَ على المهربين من مخالفي نظام أمن الحدود، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات والمهربين لجهة الاختصاص.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
12:23 AM

إحباط تهريب (44) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر بعسير

الطويان: تسليم المضبوطات والمهربين لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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تمكنت دوريات الفوج الأمني الثاني بمنطقة عسير -بفضل الله - من إحباط تهريب (44) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(3) بنادق رشاش بذخيرتها.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان أنه قُبِضَ على المهربين من مخالفي نظام أمن الحدود، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات والمهربين لجهة الاختصاص.

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