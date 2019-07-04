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بعد استقالة آل الشيخ.. اجتماع طارئ للاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن عقد اجتماع طارئ مساء غد في العاصمة المصرية القاهرة عقب استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وكان آل الشيخ قد أعلن استقالته من منصبه قبل نحو أسبوع من الآن عبر تغريدة بثها في حسابه بتويتر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد استقالة آل الشيخ.. اجتماع طارئ للاتحاد العربي لكرة القدم
سبق

أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن عقد اجتماع طارئ مساء غد في العاصمة المصرية القاهرة عقب استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وكان آل الشيخ قد أعلن استقالته من منصبه قبل نحو أسبوع من الآن عبر تغريدة بثها في حسابه بتويتر.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
12:54 AM

بعد استقالة آل الشيخ.. اجتماع طارئ للاتحاد العربي لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن عقد اجتماع طارئ مساء غد في العاصمة المصرية القاهرة عقب استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وكان آل الشيخ قد أعلن استقالته من منصبه قبل نحو أسبوع من الآن عبر تغريدة بثها في حسابه بتويتر.

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200 مليون

26 ديسمبر
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