عقب "إعلان الثلاثاء" .. وزير المالية يهنئ "أرامكو"

الجدعان: أثبتت قدرتها على التعامل السريع مع أيّ أزمة

قال وزير المالية محمد الجدعان؛ اليوم الأربعاء، إن إعلان "أرامكو" استئناف الإنتاج بعد هجمات يوم السبت يثبت قدرتها على التعامل السريع مع أيّ أزمة.

وأضاف الوزير خلال كلمة له في #مؤتمر_يوروموني_2019 بالرياض، إنه يهنئ "أرامكو" على إعلانها يوم الثلاثاء، استئناف الإنتاج مما يثبت قدرتها على التعامل السريع مع الأزمات.

كان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال أمس الثلاثاء، إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاج النفط بحلول نهاية سبتمبر، وإنها تمكنت من استعادة الإمدادات للعملاء إلى المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات التي وقعت في مطلع الأسبوع على منشأتين سعوديتين عبر السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة.

واليوم افتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، تحت شعار (تنمية المنظومة المالية الجديدة) في فندق فور سيزونز بمدينة الرياض.

و مؤتمر يوروموني السعودية 2019 يعد أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، وتحظى النسخة الرابعة عشرة منه بأهمية بالغة؛ نظراً إلى توقيت انطلاقتها التي تأتي قبيل ترؤس المملكة لمجموعة العشرين نهاية العام الجاري.

و سيسلط المؤتمر الضوء على أهمية مكانة المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط؛ حيث يشهد قطاع التمويل في المملكة الكثير من التغيرات، كما سيوفر المؤتمر منصة حيوية لإلقاء نظرة على الطرق والوسائل التي تعزز نمو وتطور القطاع المالي، حيث تأتي هذه النسخة من المؤتمر امتداداً للنجاحات التي حققها مؤتمر تطوير القطاع المالي الذي أقيم خلال شهر أبريل من العام الحالي، الذي أسهم في تمكين أقطاب الصناعة المالية محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي الذي توصل لعدد من التوصيات التي تسهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة، ويأتي مؤتمر يوروموني السعودية 2019 ليؤكد هذه التوصيات ويعزز تنفيذها على أرض الواقع.