صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السورية (في العقد الثالث من العمر)، لتورطهما بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، من خلال إيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة استهلاكها، مقابل حصولهما على مبالغ مالية، حيث عثر بحوزتهما على مبلغ وقدره 17031 ريالاً، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

القصيم.. القبض على مقيمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم نصب واحتيال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-15 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السورية (في العقد الثالث من العمر)، لتورطهما بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، من خلال إيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة استهلاكها، مقابل حصولهما على مبالغ مالية، حيث عثر بحوزتهما على مبلغ وقدره 17031 ريالاً، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 07:04 PM

القصيم.. القبض على مقيمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم نصب واحتيال يوهمان الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السورية (في العقد الثالث من العمر)، لتورطهما بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، من خلال إيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة استهلاكها، مقابل حصولهما على مبالغ مالية، حيث عثر بحوزتهما على مبلغ وقدره 17031 ريالاً، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .