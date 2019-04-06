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أمير نجران بالنيابة يوجِّه باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية

لإزالة مخلفات الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة

وجَّه أمير منطقة نجران بالنيابة، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بالمنطقة باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة مخلفات الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، بما يضمن السلامة للجميع.

جاء ذلك خلال متابعة سموه لما تمرّ به المنطقة من تقلبات جوية، يصاحبها هطول أمطار غزيرة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وشدد الأمير تركي بن هذلول على أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني والجهات كافة ذات العلاقة بالقيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ التدابير اللازمة، وسرعة العمل على تصريف مياه الأمطار، وإغلاق الطرق التي قد تتعرض للسيول من جراء هطول الأمطار، وتكثيف التوعية لدى المواطنين بتوخي الحذر، والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة وما يلزم ضمانًا لسلامة العابرين مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.

وتشهد منطقة نجران هطول أمطار متفرقة بين متوسطة وغزيرة، شملت بعض المحافظات؛ وسالت إثرها الأودية والشعاب.

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أمير نجران بالنيابة يوجِّه باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية
سبق

وجَّه أمير منطقة نجران بالنيابة، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بالمنطقة باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة مخلفات الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، بما يضمن السلامة للجميع.

جاء ذلك خلال متابعة سموه لما تمرّ به المنطقة من تقلبات جوية، يصاحبها هطول أمطار غزيرة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وشدد الأمير تركي بن هذلول على أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني والجهات كافة ذات العلاقة بالقيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ التدابير اللازمة، وسرعة العمل على تصريف مياه الأمطار، وإغلاق الطرق التي قد تتعرض للسيول من جراء هطول الأمطار، وتكثيف التوعية لدى المواطنين بتوخي الحذر، والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة وما يلزم ضمانًا لسلامة العابرين مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.

وتشهد منطقة نجران هطول أمطار متفرقة بين متوسطة وغزيرة، شملت بعض المحافظات؛ وسالت إثرها الأودية والشعاب.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
09:24 PM

أمير نجران بالنيابة يوجِّه باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية

لإزالة مخلفات الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة

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هادي آل كليب - نجران
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1,924

وجَّه أمير منطقة نجران بالنيابة، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بالمنطقة باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة مخلفات الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، بما يضمن السلامة للجميع.

جاء ذلك خلال متابعة سموه لما تمرّ به المنطقة من تقلبات جوية، يصاحبها هطول أمطار غزيرة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وشدد الأمير تركي بن هذلول على أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني والجهات كافة ذات العلاقة بالقيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ التدابير اللازمة، وسرعة العمل على تصريف مياه الأمطار، وإغلاق الطرق التي قد تتعرض للسيول من جراء هطول الأمطار، وتكثيف التوعية لدى المواطنين بتوخي الحذر، والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة وما يلزم ضمانًا لسلامة العابرين مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.

وتشهد منطقة نجران هطول أمطار متفرقة بين متوسطة وغزيرة، شملت بعض المحافظات؛ وسالت إثرها الأودية والشعاب.

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