"التحالف" يعلن: اعتراض وتدمير مُسَيَّرتين بالأجواء اليمنية إحداهما انطلقت من مطار صنعاء الدولي

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير مُسَيّرتين بالأجواء اليمنية، وقال: إنه تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي.
وأكد "التحالف" أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد.
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير مُسَيّرتين بالأجواء اليمنية، وقال: إنه تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي.
وأكد "التحالف" أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد.
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير مُسَيّرتين بالأجواء اليمنية، وقال: إنه تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي.
وأكد "التحالف" أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد.
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير مُسَيّرتين بالأجواء اليمنية، وقال: إنه تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي.
وأكد "التحالف" أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد.