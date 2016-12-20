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أمانة العاصمة المقدسة تطالب الجهات الأمنية بتكثيف دورياتها لمنع سرقة مناهل المياه

تجاوبًا مع تقرير لـ"سبق".. وتسبب أخطارًا على المركبات ومرتادي الطرق

طالبت أمانة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة التنعيم، بتكثيف دورياتها الأمنية على الأحياء بسبب انتشار ظاهرة سرقة مناهل المياه وما تسببه من أخطار على المركبات ومرتادي الطرق؛ وذلك تجاوبًا مع تقرير "سبق" بعنوان "أغطية تسرق شاهد.. منهل خطر يتربص بمرتادي طريق زهرة العمرة بمكة".

وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي، رعد الشريف، لـ"سبق" إنه إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم بعنوان "تسرق شاهد منهل خطر يتربص بمرتادي طريق زهرة العمرة بمكة." نفيدكم أنه تمت مخاطبة مدير شرطة التنعيم بما تم ملاحظته من قبل المختصين لدينا بإدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول من ظاهرة سرقة أغطية المناهل والسيول الخاصة بالشبكة، والتي تسببت بإلحاق الضرر بمركبات المواطنين وما تشكله من خطورة على سكان المناطق المجاورة لهذه الشبكات، حيث تكررت بعدد من الأحياء، وطلبت تكثيف جولات دوريات الأمن على هذه الأحياء لمنع ضعاف النفوس من العبث وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة .

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أمانة العاصمة المقدسة تطالب الجهات الأمنية بتكثيف دورياتها لمنع سرقة مناهل المياه
سبق

طالبت أمانة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة التنعيم، بتكثيف دورياتها الأمنية على الأحياء بسبب انتشار ظاهرة سرقة مناهل المياه وما تسببه من أخطار على المركبات ومرتادي الطرق؛ وذلك تجاوبًا مع تقرير "سبق" بعنوان "أغطية تسرق شاهد.. منهل خطر يتربص بمرتادي طريق زهرة العمرة بمكة".

وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي، رعد الشريف، لـ"سبق" إنه إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم بعنوان "تسرق شاهد منهل خطر يتربص بمرتادي طريق زهرة العمرة بمكة." نفيدكم أنه تمت مخاطبة مدير شرطة التنعيم بما تم ملاحظته من قبل المختصين لدينا بإدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول من ظاهرة سرقة أغطية المناهل والسيول الخاصة بالشبكة، والتي تسببت بإلحاق الضرر بمركبات المواطنين وما تشكله من خطورة على سكان المناطق المجاورة لهذه الشبكات، حيث تكررت بعدد من الأحياء، وطلبت تكثيف جولات دوريات الأمن على هذه الأحياء لمنع ضعاف النفوس من العبث وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة .

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
03:52 PM

أمانة العاصمة المقدسة تطالب الجهات الأمنية بتكثيف دورياتها لمنع سرقة مناهل المياه

تجاوبًا مع تقرير لـ"سبق".. وتسبب أخطارًا على المركبات ومرتادي الطرق

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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1,096

طالبت أمانة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة التنعيم، بتكثيف دورياتها الأمنية على الأحياء بسبب انتشار ظاهرة سرقة مناهل المياه وما تسببه من أخطار على المركبات ومرتادي الطرق؛ وذلك تجاوبًا مع تقرير "سبق" بعنوان "أغطية تسرق شاهد.. منهل خطر يتربص بمرتادي طريق زهرة العمرة بمكة".

وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي، رعد الشريف، لـ"سبق" إنه إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم بعنوان "تسرق شاهد منهل خطر يتربص بمرتادي طريق زهرة العمرة بمكة." نفيدكم أنه تمت مخاطبة مدير شرطة التنعيم بما تم ملاحظته من قبل المختصين لدينا بإدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول من ظاهرة سرقة أغطية المناهل والسيول الخاصة بالشبكة، والتي تسببت بإلحاق الضرر بمركبات المواطنين وما تشكله من خطورة على سكان المناطق المجاورة لهذه الشبكات، حيث تكررت بعدد من الأحياء، وطلبت تكثيف جولات دوريات الأمن على هذه الأحياء لمنع ضعاف النفوس من العبث وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة .

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