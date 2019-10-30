"واشنطن بوست": 25 مليون دولار للعميل المتخفي الذي قدم معلومات عن مخبأ "البغدادي"

عضو سابق في التنظيم وسهل تحركات زعيم "داعش" وكان يعرف تفاصيل المنزل بدقة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأربعاء، أنه من المرجح أن يحصل العميل المتخفي الذي قدم معلومات مهمة أدت إلى العثور على مخبأ زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها، طبقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وقالت الصحيفة: إن العميل كان عضواً في تنظيم "داعش"، وسهّل تحركات "البغدادي" في سوريا، وساعد على الإشراف على مخبئه في سوريا.

وقالت الصحيفة: إن المخبر كان موجوداً وقت الغارة، وتم إخراجه وعائلته من المنطقة بعد يومين.

ومن المرجح أن يحصل الرجل الذي لم تكشف عن هويته، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.

وإلى جانب تحركات "البغدادي" كان المخبر على علم بتفاصيل مخبأ "البغدادي" غرفة غرفة، بحسب الصحيفة.

وأضافت "واشنطن بوست": إن الاستخبارات الكردية هي التي عثرت على المخبر، الذي وصفه مسؤول بأنه من العرب السنة، وانقلب على تنظيم "داعش" بعد أن قُتل أحد أقاربه.

وبعد ذلك حول الأكراد اسمه على الأمريكيين الذين أمضوا أسابيع في التحقق من مصداقيته، قبل أن يغتنموا الفرصة خلال الشهر الماضي، ويشنوا الغارة على مخبأ "البغدادي".