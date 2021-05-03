النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة الاقتصاد بالشورى تجتمع بالرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية

ناقشت تقريرها السنوي وسلطت الضوء على أبرز إنجازاتها التي تحققت

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس ‎الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل مع الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام 1442/1441هـ.

واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء اللجنة أعضاء المجلس، ما تحقق من إنجازات لدعم وتعزيز أعمال الرقابة النووية والإشعاعية وآليات تطوير أعمال الهيئة.

وتمت مناقشة الأهداف الاستراتيجية للهيئة وآليات الحوكمة، والإطار الزمني لتحقيق الأهداف ونسب الإنجاز، وتكامل أعمال الهيئة مع منظومة الطاقة، والتأكيد على أهمية التركيز على استراتيجية الموارد البشرية والتميز المؤسسي والبنية التقنية وآليات استدامة أعمال الهيئة.

وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنظيم تكامل الأدوار لوضع الضوابط التي تلزم مصانـع صهر المعادن بتبني وسائل رقابية بها لضمان سلامة تصنيع المنتجات المعدنية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية عقد الهيئة للشراكات مع مراكز الأبحاث والدراسات والقطاع الخاص؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات الهيئة، إضافة إلى أهمية تعزيز دور التوعية الإعلامية.

وشهد الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الهيئة واقتراح الآليات الفاعلة لمعالجتها التي تتناسب مع حداثة تأسيسها، وذلك كخطوة لتعزيز أعمالها.

وطرح أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات والملاحظات حول ما تضمنه تقرير الهيئة من معلومات، فيما أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس للمناقشة في المدة المقبلة.

يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة الاقتصاد بالشورى تجتمع بالرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية
سبق

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس ‎الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل مع الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام 1442/1441هـ.

واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء اللجنة أعضاء المجلس، ما تحقق من إنجازات لدعم وتعزيز أعمال الرقابة النووية والإشعاعية وآليات تطوير أعمال الهيئة.

وتمت مناقشة الأهداف الاستراتيجية للهيئة وآليات الحوكمة، والإطار الزمني لتحقيق الأهداف ونسب الإنجاز، وتكامل أعمال الهيئة مع منظومة الطاقة، والتأكيد على أهمية التركيز على استراتيجية الموارد البشرية والتميز المؤسسي والبنية التقنية وآليات استدامة أعمال الهيئة.

وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنظيم تكامل الأدوار لوضع الضوابط التي تلزم مصانـع صهر المعادن بتبني وسائل رقابية بها لضمان سلامة تصنيع المنتجات المعدنية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية عقد الهيئة للشراكات مع مراكز الأبحاث والدراسات والقطاع الخاص؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات الهيئة، إضافة إلى أهمية تعزيز دور التوعية الإعلامية.

وشهد الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الهيئة واقتراح الآليات الفاعلة لمعالجتها التي تتناسب مع حداثة تأسيسها، وذلك كخطوة لتعزيز أعمالها.

وطرح أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات والملاحظات حول ما تضمنه تقرير الهيئة من معلومات، فيما أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس للمناقشة في المدة المقبلة.

يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
05:49 PM

لجنة الاقتصاد بالشورى تجتمع بالرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية

ناقشت تقريرها السنوي وسلطت الضوء على أبرز إنجازاتها التي تحققت

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
329

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس ‎الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل مع الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام 1442/1441هـ.

واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء اللجنة أعضاء المجلس، ما تحقق من إنجازات لدعم وتعزيز أعمال الرقابة النووية والإشعاعية وآليات تطوير أعمال الهيئة.

وتمت مناقشة الأهداف الاستراتيجية للهيئة وآليات الحوكمة، والإطار الزمني لتحقيق الأهداف ونسب الإنجاز، وتكامل أعمال الهيئة مع منظومة الطاقة، والتأكيد على أهمية التركيز على استراتيجية الموارد البشرية والتميز المؤسسي والبنية التقنية وآليات استدامة أعمال الهيئة.

وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنظيم تكامل الأدوار لوضع الضوابط التي تلزم مصانـع صهر المعادن بتبني وسائل رقابية بها لضمان سلامة تصنيع المنتجات المعدنية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية عقد الهيئة للشراكات مع مراكز الأبحاث والدراسات والقطاع الخاص؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات الهيئة، إضافة إلى أهمية تعزيز دور التوعية الإعلامية.

وشهد الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الهيئة واقتراح الآليات الفاعلة لمعالجتها التي تتناسب مع حداثة تأسيسها، وذلك كخطوة لتعزيز أعمالها.

وطرح أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات والملاحظات حول ما تضمنه تقرير الهيئة من معلومات، فيما أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس للمناقشة في المدة المقبلة.

يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,540
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,935
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة