"سياحة القصيم" تتيح فرص الإرشاد السياحي أمام النساء

إقبال كبير على المهنة.. وجهود ودورات لدعمها وتوطينها

ارتفع عدد المهتمين والعاملين في الإرشاد السياحي بمنطقة القصيم، وازداد إقبال الشباب والفتيات على هذا النشاط لممارسة الإرشادالسياحي، وتحقيق دخل إضافي، مع تنامي الرحلات السياحية للمنطقة، خاصة مع الاعتناء بتمكين السعوديات من الحصول على رخصة إرشادسياحي، وهي الجهود التي ترمي لها رؤية السعودية بتفعيل السياحة المحلية، وتمكين السيدات من هذه المهنة التي كانت حكرًا على الرجال.

ويعتبر البعض هذا الإقبال فرصة لممارسة هؤلاء هواياتهم بالتواصل مع الآخرين، والتعريف بالمواقع والأنشطة السياحية والمجتمعية.

وشهدت البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال برنامج تنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، وفرع الهيئة بالقصيم، إقبالاً متزايدًا من المهتمين بهذا النشاط. وبلغ عدد المرشدين المرخصين بالقصيم 40 مرشدًا سياحيًّا، إضافة إلى 40 مرشدًا جديدًا بانتظار استكمال إجراءات ترخيصهم، و74 في المراحل الأولية لطلب رخصة الإرشاد.

وقال المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح: الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً على نشاط الإرشاد السياحي بالمنطقة، ونعتبر ذلك مؤشرًا على نمو الوعي بهذا النشاط وأهميته، وفرص العمل بالقطاع السياحي.

وأضاف: كما يُعتبر إحدى نتائج زيادة الرحلات السياحية للقصيم نمو نشاط منظمي الرحلات السياحية المرخصين داخل وخارج المنطقة، الذين يتكامل دورهم مع المرشدين السياحيين في تعريف الزائر والسائح بالمواقع والأنشطة السياحية بالقصيم.

وتابع: تم مؤخرًا الترخيص لستة مرشدين جدد، إضافة إلى تجديد تراخيص عدد من المرشدين المرخصين سابقًا. ويتم التركيز على استقطاب المرشدين ذوي المهارات المتنوعة، مثل إجادة اللغات الأجنبية؛ وذلك لمواكبة خطط ومبادرات الهيئة ضمن رؤية السعودية 2030. وحاليًا لدينا 6 مرشدين يجيدون اللغة الإنجليزية، سيرتفع عددهم مع ترخيص المرشدين الجدد والمتقدمين للإرشاد إلى 60، إضافة إلى مرشد متخصص في لغة الإشارة.

واختتم: كذلك تم تنفيذ دورتين لتدريب المرشدين في النصف الأول من هذا العام، ويتم العمل على إقامةدورات تدريب إضافية لمرشحي ومرشحات الإرشادالسياحي بالقصيم، وذلك بالتنسيق مع برنامج تكامل بالهيئة. ونتوقع إقامة ثلاث دورات تدريبية على الأقل في الفترة المتبقية من هذا العام. وتعمل الهيئة على دعم المرشدين والمرشدات، وتحفيزهم لتطوير قدراتهم التسويقية، وربطهم بمنظمي الرحلات السياحية، الذي يعتبر أحد أهم العوامل لنجاح المرشد السياحي بعد ترخيصه.