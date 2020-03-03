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قطر تسجل الإصابة الثامنة بـ "كورونا"

لمواطن كان قد تمّ إجلاؤه من إيران

أعلنت السلطات في دولة قطر، تسجيل ثامن حالة إصابة لمواطن قطري.

وبحسب صحيفة "العين"، فقد أشارت إلى أن المصاب كان قد تمّ إجلاؤه من إيران.

من ناحية أخرى، ألغت قطر معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وكان من المُفترض أن يُقام معرض "ديمدكس 2020"، في نسخته السابعة بين 16 و18 مارس، بحضور 80 دولة.

وكانت النسخة الأولى من المعرض قد انطلقت عام 2008.

قطر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قطر تسجل الإصابة الثامنة بـ "كورونا"
سبق

أعلنت السلطات في دولة قطر، تسجيل ثامن حالة إصابة لمواطن قطري.

وبحسب صحيفة "العين"، فقد أشارت إلى أن المصاب كان قد تمّ إجلاؤه من إيران.

من ناحية أخرى، ألغت قطر معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وكان من المُفترض أن يُقام معرض "ديمدكس 2020"، في نسخته السابعة بين 16 و18 مارس، بحضور 80 دولة.

وكانت النسخة الأولى من المعرض قد انطلقت عام 2008.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
01:36 PM

قطر تسجل الإصابة الثامنة بـ "كورونا"

لمواطن كان قد تمّ إجلاؤه من إيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,234

أعلنت السلطات في دولة قطر، تسجيل ثامن حالة إصابة لمواطن قطري.

وبحسب صحيفة "العين"، فقد أشارت إلى أن المصاب كان قد تمّ إجلاؤه من إيران.

من ناحية أخرى، ألغت قطر معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وكان من المُفترض أن يُقام معرض "ديمدكس 2020"، في نسخته السابعة بين 16 و18 مارس، بحضور 80 دولة.

وكانت النسخة الأولى من المعرض قد انطلقت عام 2008.

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