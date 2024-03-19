"قوميز" يطالب باتباع تعليمات وزارة الصحة واحتساء القهوة العربية في المنزل
شدد مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" على أهمية اتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية والبقاء في منازلهم ، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وظهر "قوميز" في مقطع فيديو من خلال حسابه على "تويتر" وهو يحتسي القهوة العربية التي يعشقها منذ قدومه للسعودية، مغردًا :"دعونا نشرب القهوة وننظف المنزل ونقتل الفيروس".
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
قوميز
الهلال
"قوميز" يطالب باتباع تعليمات وزارة الصحة واحتساء القهوة العربية في المنزل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-19
شدد مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" على أهمية اتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية والبقاء في منازلهم ، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وظهر "قوميز" في مقطع فيديو من خلال حسابه على "تويتر" وهو يحتسي القهوة العربية التي يعشقها منذ قدومه للسعودية، مغردًا :"دعونا نشرب القهوة وننظف المنزل ونقتل الفيروس".
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:50 PM
"قوميز" يطالب باتباع تعليمات وزارة الصحة واحتساء القهوة العربية في المنزل
شدد مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" على أهمية اتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية والبقاء في منازلهم ، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وظهر "قوميز" في مقطع فيديو من خلال حسابه على "تويتر" وهو يحتسي القهوة العربية التي يعشقها منذ قدومه للسعودية، مغردًا :"دعونا نشرب القهوة وننظف المنزل ونقتل الفيروس".