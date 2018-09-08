"الخدمة المدنية" لـ"سبق": ننسق مع "الصحة" لأتمتة الإجازات المرضية للموظفين

عبر منصة إلكترونية ودون الحاجة لإحالات ورقية

تعمل وزارتا الصحة والخدمة المدنية على وضع اللمسات الأخيرة لبدء تطبيق الخدمة الإلكترونية للإجازات المرضية لموظفي الدولة.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر في إجابة عن استفسار "سبق" أن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة لأتمتة اعتماد الإجازات المرضية دون الحاجة لإصدار إحالات ورقية.

وقال: "سيتم إعلان تفاصيل الخدمة خلال أيام".

ووفقًا لمعلومات، حصلت عليها "سبق"، يُتوقَّع البدء بتطبيق الخدمة الإلكترونية للإجازات المرضية خلال شهر محرم من العام الهجري الجديد؛ إذ سيتم اعتماد قبول الإجازات المرضية الصادرة من منصة الخدمات الصحية، وتقرر أن تكون هي الجهة الوحيدة المعتمدة التي تُعنى بإصدار واعتماد الإجازات المرضية لموظفي الدولة.

وكان المجلس الصحي السعودي قد أعلن في بداية شهر ذي القعدة الماضي موافقة المقام السامي على تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد أي تعديلات على صلاحيات منح الإجازات المرضية.