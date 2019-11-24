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أمير القصيم يوجّه بالاستفادة من المنتزهات البرية لتكون ضمن المنظومة الوطنية

دعا إلى ضرورة التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع الآلية المناسبة

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بأهمية الاستفادة من جميع المنتزهات البرية والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع الآلية المناسبة، لتكون ضمن منظومة المنتزهات الوطنية، وبحث سُبل استثمارها في نطاق السياحة البيئية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه اليوم، الاجتماع التاسع للجنة البيئة بالمنطقة، بحضور الأمير متعب بن فهد الفيصل، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع، وأعضاء اللجنة.

وثمّن أمير القصيم الأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية وأعضاء لجنة البيئة في سبيل دعم المنتزهات البرية والمحافظة عليها، التي تترجم رؤية المملكة 2030 لحماية وتهيئة المناطق الطبيعية.

واطّلع على المواقع المناسبة لاختيار متنزهات السفاري، والجهود المبذولة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، كما تطرق إلى ما تم إنجازه في حملة أرض القصيم الخضراء والتوسع المستقبلي لها، واستعراض الجهود الرامية إلى تهيئة وادي الرمة والمحافظة عليه بيئيًا، وأهمية التوعية والإرشاد للتخلص من المخلفات الزراعية.

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أمير القصيم يوجّه بالاستفادة من المنتزهات البرية لتكون ضمن المنظومة الوطنية
سبق

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بأهمية الاستفادة من جميع المنتزهات البرية والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع الآلية المناسبة، لتكون ضمن منظومة المنتزهات الوطنية، وبحث سُبل استثمارها في نطاق السياحة البيئية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه اليوم، الاجتماع التاسع للجنة البيئة بالمنطقة، بحضور الأمير متعب بن فهد الفيصل، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع، وأعضاء اللجنة.

وثمّن أمير القصيم الأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية وأعضاء لجنة البيئة في سبيل دعم المنتزهات البرية والمحافظة عليها، التي تترجم رؤية المملكة 2030 لحماية وتهيئة المناطق الطبيعية.

واطّلع على المواقع المناسبة لاختيار متنزهات السفاري، والجهود المبذولة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، كما تطرق إلى ما تم إنجازه في حملة أرض القصيم الخضراء والتوسع المستقبلي لها، واستعراض الجهود الرامية إلى تهيئة وادي الرمة والمحافظة عليه بيئيًا، وأهمية التوعية والإرشاد للتخلص من المخلفات الزراعية.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:13 PM

أمير القصيم يوجّه بالاستفادة من المنتزهات البرية لتكون ضمن المنظومة الوطنية

دعا إلى ضرورة التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع الآلية المناسبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بأهمية الاستفادة من جميع المنتزهات البرية والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع الآلية المناسبة، لتكون ضمن منظومة المنتزهات الوطنية، وبحث سُبل استثمارها في نطاق السياحة البيئية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه اليوم، الاجتماع التاسع للجنة البيئة بالمنطقة، بحضور الأمير متعب بن فهد الفيصل، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع، وأعضاء اللجنة.

وثمّن أمير القصيم الأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية وأعضاء لجنة البيئة في سبيل دعم المنتزهات البرية والمحافظة عليها، التي تترجم رؤية المملكة 2030 لحماية وتهيئة المناطق الطبيعية.

واطّلع على المواقع المناسبة لاختيار متنزهات السفاري، والجهود المبذولة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، كما تطرق إلى ما تم إنجازه في حملة أرض القصيم الخضراء والتوسع المستقبلي لها، واستعراض الجهود الرامية إلى تهيئة وادي الرمة والمحافظة عليه بيئيًا، وأهمية التوعية والإرشاد للتخلص من المخلفات الزراعية.

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