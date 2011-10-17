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فيديو.. شاهد ما فعله "الثعبان الطائر" بمعرض سيارات

كان سريعاً جداً وتحرك نحو الكثير من الناس

بينما كان الموظفون والزبائن مشغولين بفحص السيارات في قاعة عرض بتايلاند، دخل ثعبان أشجار ذهبي القاعة وتوجه بسرعة نحو الموجودين، وبلا مقدمات ضرب الرعب قلوب الجميع، ودبت في المكان فوضى عارمة، والكل يحاول النجاة من الثعبان الطائر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة المرعبة يوم 8 أكتوبر الجاري، داخل معرض للسيارات في مقاطعة باثوم ثاني، وسط تايلاند.

وبدأ المشهد الفوضوي بدخول ثعبان أشجار ذهبي إلى المكان، وانزلاقه بسرعة على الأرضية البورسلين البيضاء اللامعة، ولم يفكر احد في السم الضعيف لهذا الثعبان أو قدرته على الطيران منزلقاً من شجرة إلى أخرى، بل أصابهم الرعب من مشهده وهو يتحرك بسرعة على الأرض متوجهاً نحو الجميع.

تُظهر اللقطات كيف وقف البائع سومبونغ جايون وزملاؤه عندما لاحظوا الثعبان، وكيف استخدم "جايون" كرسيًا لمناورة الثعبان ومحاولة طرده خارج صالة العرض.

وكادت امرأة تسقط حينما تحرك الثعبان نحوها وهي تلتقط الحادث بكاميرا الجوال.

وفي النهاية تمكّن "جايون" من إخراج الثعبان من الباب الزجاجي مستخدماً ممسحة الأرضيات.

وتنقل الصحيفة عن "جايون"، قوله: "كان الجميع يحاول سحق الثعبان لكنه كان سريعا جداً، وتحرك نحو الكثير من الناس، لكنه لم يلدغ أحداً".

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فيديو.. شاهد ما فعله "الثعبان الطائر" بمعرض سيارات
سبق

بينما كان الموظفون والزبائن مشغولين بفحص السيارات في قاعة عرض بتايلاند، دخل ثعبان أشجار ذهبي القاعة وتوجه بسرعة نحو الموجودين، وبلا مقدمات ضرب الرعب قلوب الجميع، ودبت في المكان فوضى عارمة، والكل يحاول النجاة من الثعبان الطائر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة المرعبة يوم 8 أكتوبر الجاري، داخل معرض للسيارات في مقاطعة باثوم ثاني، وسط تايلاند.

وبدأ المشهد الفوضوي بدخول ثعبان أشجار ذهبي إلى المكان، وانزلاقه بسرعة على الأرضية البورسلين البيضاء اللامعة، ولم يفكر احد في السم الضعيف لهذا الثعبان أو قدرته على الطيران منزلقاً من شجرة إلى أخرى، بل أصابهم الرعب من مشهده وهو يتحرك بسرعة على الأرض متوجهاً نحو الجميع.

تُظهر اللقطات كيف وقف البائع سومبونغ جايون وزملاؤه عندما لاحظوا الثعبان، وكيف استخدم "جايون" كرسيًا لمناورة الثعبان ومحاولة طرده خارج صالة العرض.

وكادت امرأة تسقط حينما تحرك الثعبان نحوها وهي تلتقط الحادث بكاميرا الجوال.

وفي النهاية تمكّن "جايون" من إخراج الثعبان من الباب الزجاجي مستخدماً ممسحة الأرضيات.

وتنقل الصحيفة عن "جايون"، قوله: "كان الجميع يحاول سحق الثعبان لكنه كان سريعا جداً، وتحرك نحو الكثير من الناس، لكنه لم يلدغ أحداً".

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
03:52 PM

فيديو.. شاهد ما فعله "الثعبان الطائر" بمعرض سيارات

كان سريعاً جداً وتحرك نحو الكثير من الناس

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
11,886

بينما كان الموظفون والزبائن مشغولين بفحص السيارات في قاعة عرض بتايلاند، دخل ثعبان أشجار ذهبي القاعة وتوجه بسرعة نحو الموجودين، وبلا مقدمات ضرب الرعب قلوب الجميع، ودبت في المكان فوضى عارمة، والكل يحاول النجاة من الثعبان الطائر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة المرعبة يوم 8 أكتوبر الجاري، داخل معرض للسيارات في مقاطعة باثوم ثاني، وسط تايلاند.

وبدأ المشهد الفوضوي بدخول ثعبان أشجار ذهبي إلى المكان، وانزلاقه بسرعة على الأرضية البورسلين البيضاء اللامعة، ولم يفكر احد في السم الضعيف لهذا الثعبان أو قدرته على الطيران منزلقاً من شجرة إلى أخرى، بل أصابهم الرعب من مشهده وهو يتحرك بسرعة على الأرض متوجهاً نحو الجميع.

تُظهر اللقطات كيف وقف البائع سومبونغ جايون وزملاؤه عندما لاحظوا الثعبان، وكيف استخدم "جايون" كرسيًا لمناورة الثعبان ومحاولة طرده خارج صالة العرض.

وكادت امرأة تسقط حينما تحرك الثعبان نحوها وهي تلتقط الحادث بكاميرا الجوال.

وفي النهاية تمكّن "جايون" من إخراج الثعبان من الباب الزجاجي مستخدماً ممسحة الأرضيات.

وتنقل الصحيفة عن "جايون"، قوله: "كان الجميع يحاول سحق الثعبان لكنه كان سريعا جداً، وتحرك نحو الكثير من الناس، لكنه لم يلدغ أحداً".

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