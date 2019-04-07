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"موانئ": مناولة 22 مليون طن من البضائع خلال مارس

بنسبة زيادة 2.78% مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ارتفاعًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال شهر مارس 2019م بواقع أكثر من (22) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 2.78%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وحققت الموانئ ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات بواقع أكثر من (550) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 8.72%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق؛ وذلك وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

في حين بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر مارس 2019م (1.010) سفينة، وبلغ عدد الركاب (111) ألف راكب؛ فيما بلغ عدد العربات (56) ألف عربة؛ بينما بلغ عدد المواشي (705) ألف رأس من الماشية.

وتأتي هذه الزيادة بحجم المناولة التي سجلتها الموانئ السعودية في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ الساعية نحو دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة؛ في ظل خططها وأهدافها لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موانئ": مناولة 22 مليون طن من البضائع خلال مارس
سبق

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ارتفاعًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال شهر مارس 2019م بواقع أكثر من (22) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 2.78%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وحققت الموانئ ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات بواقع أكثر من (550) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 8.72%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق؛ وذلك وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

في حين بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر مارس 2019م (1.010) سفينة، وبلغ عدد الركاب (111) ألف راكب؛ فيما بلغ عدد العربات (56) ألف عربة؛ بينما بلغ عدد المواشي (705) ألف رأس من الماشية.

وتأتي هذه الزيادة بحجم المناولة التي سجلتها الموانئ السعودية في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ الساعية نحو دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة؛ في ظل خططها وأهدافها لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
12:29 PM

"موانئ": مناولة 22 مليون طن من البضائع خلال مارس

بنسبة زيادة 2.78% مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ارتفاعًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال شهر مارس 2019م بواقع أكثر من (22) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 2.78%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وحققت الموانئ ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات بواقع أكثر من (550) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 8.72%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق؛ وذلك وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

في حين بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر مارس 2019م (1.010) سفينة، وبلغ عدد الركاب (111) ألف راكب؛ فيما بلغ عدد العربات (56) ألف عربة؛ بينما بلغ عدد المواشي (705) ألف رأس من الماشية.

وتأتي هذه الزيادة بحجم المناولة التي سجلتها الموانئ السعودية في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ الساعية نحو دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة؛ في ظل خططها وأهدافها لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

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