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"خيركم" تقدم 3 دورات تأهيلية لمعلمي حلقات القرآن بجدة

استفاد منها 45 معلماً في إطار خطتها السنوية لتنمية مهاراتهم

قدمت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة ثلاث دورات قرآنية لتأهيل معلمي حلقات التحفيظ؛ وذلك في إطار خطتها السنوية لتنمية مهارات المعلمين لرفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم.

وذكر مدير عام جمعية خيركم، عبدالعزيز فتني، أن هذه الدورات تقام بشكل مكثف على مدى العام، وثمارها طلاب متفوقون على مستوى المنطقة، يمثلون المملكة في المسابقات الدولية، وألفيات سنوية من الحفاظ والحافظات تخرجها خيركم في حفلها السنوي.

وأبان "فتني" أن هذه الدورات ينظمها قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بخيركم والذي يستقطب كفاءات من المدربين المتخصصين في المجال كي يستطيع المعلم التعامل مع حالات الطلاب المختلفة ومراحلهم الدراسية، بل وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن دورات هذا الأسبوع قدمها المدربون عدنان جمل الليل، وعبدالعزيز بنان، ورجائي باحاج، وحملت عناوين (استراتيجيات تعليم القرآن) و(مهارات تعليم القرآن الكريم) و(مهارات تفعيل إمكانات معلم الحلقة القرآنية في مختلف الأدوار التعليمية)، حيث استفاد منها 45 معلماً بحلقات جوامع جدة.

خيركم حلقات القرآن بجدة

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"خيركم" تقدم 3 دورات تأهيلية لمعلمي حلقات القرآن بجدة
سبق

قدمت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة ثلاث دورات قرآنية لتأهيل معلمي حلقات التحفيظ؛ وذلك في إطار خطتها السنوية لتنمية مهارات المعلمين لرفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم.

وذكر مدير عام جمعية خيركم، عبدالعزيز فتني، أن هذه الدورات تقام بشكل مكثف على مدى العام، وثمارها طلاب متفوقون على مستوى المنطقة، يمثلون المملكة في المسابقات الدولية، وألفيات سنوية من الحفاظ والحافظات تخرجها خيركم في حفلها السنوي.

وأبان "فتني" أن هذه الدورات ينظمها قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بخيركم والذي يستقطب كفاءات من المدربين المتخصصين في المجال كي يستطيع المعلم التعامل مع حالات الطلاب المختلفة ومراحلهم الدراسية، بل وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن دورات هذا الأسبوع قدمها المدربون عدنان جمل الليل، وعبدالعزيز بنان، ورجائي باحاج، وحملت عناوين (استراتيجيات تعليم القرآن) و(مهارات تعليم القرآن الكريم) و(مهارات تفعيل إمكانات معلم الحلقة القرآنية في مختلف الأدوار التعليمية)، حيث استفاد منها 45 معلماً بحلقات جوامع جدة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
04:53 PM

"خيركم" تقدم 3 دورات تأهيلية لمعلمي حلقات القرآن بجدة

استفاد منها 45 معلماً في إطار خطتها السنوية لتنمية مهاراتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدمت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة ثلاث دورات قرآنية لتأهيل معلمي حلقات التحفيظ؛ وذلك في إطار خطتها السنوية لتنمية مهارات المعلمين لرفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم.

وذكر مدير عام جمعية خيركم، عبدالعزيز فتني، أن هذه الدورات تقام بشكل مكثف على مدى العام، وثمارها طلاب متفوقون على مستوى المنطقة، يمثلون المملكة في المسابقات الدولية، وألفيات سنوية من الحفاظ والحافظات تخرجها خيركم في حفلها السنوي.

وأبان "فتني" أن هذه الدورات ينظمها قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بخيركم والذي يستقطب كفاءات من المدربين المتخصصين في المجال كي يستطيع المعلم التعامل مع حالات الطلاب المختلفة ومراحلهم الدراسية، بل وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن دورات هذا الأسبوع قدمها المدربون عدنان جمل الليل، وعبدالعزيز بنان، ورجائي باحاج، وحملت عناوين (استراتيجيات تعليم القرآن) و(مهارات تعليم القرآن الكريم) و(مهارات تفعيل إمكانات معلم الحلقة القرآنية في مختلف الأدوار التعليمية)، حيث استفاد منها 45 معلماً بحلقات جوامع جدة.

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