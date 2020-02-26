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المنتخب السعودي للرماية يحصد 12 ميدالية في البطولة العربية بالقاهرة

ضمن منافسات شارك فيها 400 رامٍ ورامية من 16 دولة

اختتم المنتخب السعودي للرماية، مشاركته في البطولة العربية الخامسة عشرة الشاملة على جميع الأسلحة، والتي أقيمت في جمهورية مصر، بمشاركة 400 رامٍ ورامية من 16 دولة، بتحقيق رماة الأخضر لعدد 12 ميدالية متنوعة على مستوى الفردي والفرق.

ففي منافسات المسدس الناري 50م، حصل الرامي عطالله العنزي على الميدالية الذهبية، وحصل الرامي محمد العمري على الفضية، وحقق رماة الأخضر في نفس المسابقة ذهبية الفرق عن طريق الرماة: عطالله العنزي، وسفر الدوسري، وعقيل البدراني.

وفي منافسات المسدس الهوائي 10م، حصل الرامي عقيل البدراني على الميدالية الفضية، وحصل الرامي سفر الدوسري على الميدالية البرونزية، وحقق رماة الأخضر في نفس المسابقة ذهبية الفرق عن طريق الرماة: عطالله العنزي، ومحمد العمري، وسفر الدوسري.

وفي منافسات المسدس الموحد 25م، حقق رماة الأخضر برونزية الفرق عن طريق الرماة: محمد المالكي، ومحمد العمري، وسفر الدوسري.

وفي منافسات المسدس المركزي 25م، حصل الرامي محمد العمري على الميدالية الفضية، وحقق رماة الأخضر ذهبية الفرق عن طريق الرماة: محمد العمري، ومحمد الهلالي، وسفر الدوسري.

وفي منافسات البندقية الهوائية 10م، حقق رماة الأخضر فضية الفرق عن طريق الرماة: حسين الحربي، ومسفر العماري، ومبارك الدوسري.

وفي منافسات البندقية النارية امتداد 50م، حصل الرامي عبدالرحمن الجحيدلي على الميدالية الذهبية، وحقق رماة الأخضر برونزية الفرق عن طريق الرماة: عبدالرحمن الجحيدلي، وحسين الحربي، ومبارك الدوسري.

وعبّر ‏رئيس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، عن بالغ الثناء والتقدير لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ على حرصه ودعمه للعبة، وتهيئة كل الإمكانات لتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية بالمملكة العربية السعودية، كما وجه شكره لرئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، وأعضاء مجلس الإدارة؛ على الحرص والمتابعة الدائمة وتذليل جميع الصعوبات، لتمثيل المملكة التمثيلَ المشرف في المحافل العربية والدولية.

مصر المنتخب السعودي للرماية البطولة العربية الخامسة عشرة الشاملة على جميع الأسلحة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي للرماية يحصد 12 ميدالية في البطولة العربية بالقاهرة
سبق

اختتم المنتخب السعودي للرماية، مشاركته في البطولة العربية الخامسة عشرة الشاملة على جميع الأسلحة، والتي أقيمت في جمهورية مصر، بمشاركة 400 رامٍ ورامية من 16 دولة، بتحقيق رماة الأخضر لعدد 12 ميدالية متنوعة على مستوى الفردي والفرق.

ففي منافسات المسدس الناري 50م، حصل الرامي عطالله العنزي على الميدالية الذهبية، وحصل الرامي محمد العمري على الفضية، وحقق رماة الأخضر في نفس المسابقة ذهبية الفرق عن طريق الرماة: عطالله العنزي، وسفر الدوسري، وعقيل البدراني.

وفي منافسات المسدس الهوائي 10م، حصل الرامي عقيل البدراني على الميدالية الفضية، وحصل الرامي سفر الدوسري على الميدالية البرونزية، وحقق رماة الأخضر في نفس المسابقة ذهبية الفرق عن طريق الرماة: عطالله العنزي، ومحمد العمري، وسفر الدوسري.

وفي منافسات المسدس الموحد 25م، حقق رماة الأخضر برونزية الفرق عن طريق الرماة: محمد المالكي، ومحمد العمري، وسفر الدوسري.

وفي منافسات المسدس المركزي 25م، حصل الرامي محمد العمري على الميدالية الفضية، وحقق رماة الأخضر ذهبية الفرق عن طريق الرماة: محمد العمري، ومحمد الهلالي، وسفر الدوسري.

وفي منافسات البندقية الهوائية 10م، حقق رماة الأخضر فضية الفرق عن طريق الرماة: حسين الحربي، ومسفر العماري، ومبارك الدوسري.

وفي منافسات البندقية النارية امتداد 50م، حصل الرامي عبدالرحمن الجحيدلي على الميدالية الذهبية، وحقق رماة الأخضر برونزية الفرق عن طريق الرماة: عبدالرحمن الجحيدلي، وحسين الحربي، ومبارك الدوسري.

وعبّر ‏رئيس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، عن بالغ الثناء والتقدير لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ على حرصه ودعمه للعبة، وتهيئة كل الإمكانات لتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية بالمملكة العربية السعودية، كما وجه شكره لرئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، وأعضاء مجلس الإدارة؛ على الحرص والمتابعة الدائمة وتذليل جميع الصعوبات، لتمثيل المملكة التمثيلَ المشرف في المحافل العربية والدولية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:41 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:51 PM

المنتخب السعودي للرماية يحصد 12 ميدالية في البطولة العربية بالقاهرة

ضمن منافسات شارك فيها 400 رامٍ ورامية من 16 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم المنتخب السعودي للرماية، مشاركته في البطولة العربية الخامسة عشرة الشاملة على جميع الأسلحة، والتي أقيمت في جمهورية مصر، بمشاركة 400 رامٍ ورامية من 16 دولة، بتحقيق رماة الأخضر لعدد 12 ميدالية متنوعة على مستوى الفردي والفرق.

ففي منافسات المسدس الناري 50م، حصل الرامي عطالله العنزي على الميدالية الذهبية، وحصل الرامي محمد العمري على الفضية، وحقق رماة الأخضر في نفس المسابقة ذهبية الفرق عن طريق الرماة: عطالله العنزي، وسفر الدوسري، وعقيل البدراني.

وفي منافسات المسدس الهوائي 10م، حصل الرامي عقيل البدراني على الميدالية الفضية، وحصل الرامي سفر الدوسري على الميدالية البرونزية، وحقق رماة الأخضر في نفس المسابقة ذهبية الفرق عن طريق الرماة: عطالله العنزي، ومحمد العمري، وسفر الدوسري.

وفي منافسات المسدس الموحد 25م، حقق رماة الأخضر برونزية الفرق عن طريق الرماة: محمد المالكي، ومحمد العمري، وسفر الدوسري.

وفي منافسات المسدس المركزي 25م، حصل الرامي محمد العمري على الميدالية الفضية، وحقق رماة الأخضر ذهبية الفرق عن طريق الرماة: محمد العمري، ومحمد الهلالي، وسفر الدوسري.

وفي منافسات البندقية الهوائية 10م، حقق رماة الأخضر فضية الفرق عن طريق الرماة: حسين الحربي، ومسفر العماري، ومبارك الدوسري.

وفي منافسات البندقية النارية امتداد 50م، حصل الرامي عبدالرحمن الجحيدلي على الميدالية الذهبية، وحقق رماة الأخضر برونزية الفرق عن طريق الرماة: عبدالرحمن الجحيدلي، وحسين الحربي، ومبارك الدوسري.

وعبّر ‏رئيس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، عن بالغ الثناء والتقدير لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ على حرصه ودعمه للعبة، وتهيئة كل الإمكانات لتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية بالمملكة العربية السعودية، كما وجه شكره لرئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، وأعضاء مجلس الإدارة؛ على الحرص والمتابعة الدائمة وتذليل جميع الصعوبات، لتمثيل المملكة التمثيلَ المشرف في المحافل العربية والدولية.

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