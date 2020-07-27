وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر" إنه إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لتمديد صلاحية مدة "تأشيرة الزيارة" آليًّا للوافدين داخل السعودية، سيتم التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الخصوص، ولمدة (3) أشهر دون مقابل.

أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين الموجودين داخل السعودية، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من السعودية.

"الجوازات": اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين بالسعودية ذياب الشمري سبق 2020-07-27 أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين الموجودين داخل السعودية، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من السعودية. وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر" إنه إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لتمديد صلاحية مدة "تأشيرة الزيارة" آليًّا للوافدين داخل السعودية، سيتم التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الخصوص، ولمدة (3) أشهر دون مقابل.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 01:58 AM

"الجوازات": اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين بالسعودية التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الشأن.. ولمدة 3 أشهر دون مقابل





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أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين الموجودين داخل السعودية، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من السعودية.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر" إنه إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لتمديد صلاحية مدة "تأشيرة الزيارة" آليًّا للوافدين داخل السعودية، سيتم التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الخصوص، ولمدة (3) أشهر دون مقابل.