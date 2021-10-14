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أمانة الطائف تُواصل جهودها في أعمال إنجاز مبادرة تحسين المشهد الحضري

شملت الرصْف والدهانات ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات والسيارات التالفة

واصلت أمانة الطائف، أعمال إنجاز مشاريع تحسين المشهد الحضري في أحياء وشوارع الطائف.

ووقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، خلال جولة ميدانية، على سير العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري في أحياء وشوارع الطائف، مطلعًا على ما أنجزته فِرَق العمل الميدانية من أعمالٍ ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري خلال الشهرين الماضيين، وشملت الأعمال المنفذة: طلاء محددات المسارات بشبكة الطرق الداخلية، وأعمال الرصف والدهانات، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات والسيارات التالفة، وصيانة شبكات الطرق الرئيسية والداخلية، وتحسين مداخل ومخارج المدينة والميادين، وصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وفق خطة المعالجة الشاملة، والتي تعمل عليها الأمانة بآلية تنفيذ سريعة تشمل رصد ومعالجة الملاحظات خلال فترة زمنية وجيزة.

وأكد أمين الطائف ضرورة تعزيز كفاءة المخرجات النهائية لكل الأعمال، وتسريع وتيرة الإنجاز بمشاريع معالجة التشوه البصري الجارية، ودعم العمل المشترك بين الأمانة والجهات ذات العلاقة، وزيادة الفِرَق العاملة بمشاريع التحسين، بالمواقع ذات الحاجة، مع الالتزام بمعايير الجودة خلال التنفيذ، وضمان عدم نشوء التشوهات مرة أخرى بالمواقع التي تمت معالجتها؛ مشيدًا بالجهود المبذولة من الوكالات والإدارات المختصة؛ مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الأعمال التي عالجت التشوهات البصرية.

وأشار إلى دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لمشاريع تحسين المشهد الحضري من خلال مبادرة (صور وأرسل)، التي سهّلت تقديم البلاغات مدعومة بالصورة والموقع عبر تطبيق (بلدي) بخطوات سهلة على المواطنين، وقيام فِرَق المعالجة بتنفيذ الأعمال الميدانية الفورية وتصحيح الملاحظات في حينها.

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أمانة الطائف تُواصل جهودها في أعمال إنجاز مبادرة تحسين المشهد الحضري
سبق

واصلت أمانة الطائف، أعمال إنجاز مشاريع تحسين المشهد الحضري في أحياء وشوارع الطائف.

ووقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، خلال جولة ميدانية، على سير العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري في أحياء وشوارع الطائف، مطلعًا على ما أنجزته فِرَق العمل الميدانية من أعمالٍ ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري خلال الشهرين الماضيين، وشملت الأعمال المنفذة: طلاء محددات المسارات بشبكة الطرق الداخلية، وأعمال الرصف والدهانات، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات والسيارات التالفة، وصيانة شبكات الطرق الرئيسية والداخلية، وتحسين مداخل ومخارج المدينة والميادين، وصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وفق خطة المعالجة الشاملة، والتي تعمل عليها الأمانة بآلية تنفيذ سريعة تشمل رصد ومعالجة الملاحظات خلال فترة زمنية وجيزة.

وأكد أمين الطائف ضرورة تعزيز كفاءة المخرجات النهائية لكل الأعمال، وتسريع وتيرة الإنجاز بمشاريع معالجة التشوه البصري الجارية، ودعم العمل المشترك بين الأمانة والجهات ذات العلاقة، وزيادة الفِرَق العاملة بمشاريع التحسين، بالمواقع ذات الحاجة، مع الالتزام بمعايير الجودة خلال التنفيذ، وضمان عدم نشوء التشوهات مرة أخرى بالمواقع التي تمت معالجتها؛ مشيدًا بالجهود المبذولة من الوكالات والإدارات المختصة؛ مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الأعمال التي عالجت التشوهات البصرية.

وأشار إلى دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لمشاريع تحسين المشهد الحضري من خلال مبادرة (صور وأرسل)، التي سهّلت تقديم البلاغات مدعومة بالصورة والموقع عبر تطبيق (بلدي) بخطوات سهلة على المواطنين، وقيام فِرَق المعالجة بتنفيذ الأعمال الميدانية الفورية وتصحيح الملاحظات في حينها.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
09:48 AM

أمانة الطائف تُواصل جهودها في أعمال إنجاز مبادرة تحسين المشهد الحضري

شملت الرصْف والدهانات ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات والسيارات التالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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واصلت أمانة الطائف، أعمال إنجاز مشاريع تحسين المشهد الحضري في أحياء وشوارع الطائف.

ووقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، خلال جولة ميدانية، على سير العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري في أحياء وشوارع الطائف، مطلعًا على ما أنجزته فِرَق العمل الميدانية من أعمالٍ ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري خلال الشهرين الماضيين، وشملت الأعمال المنفذة: طلاء محددات المسارات بشبكة الطرق الداخلية، وأعمال الرصف والدهانات، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات والسيارات التالفة، وصيانة شبكات الطرق الرئيسية والداخلية، وتحسين مداخل ومخارج المدينة والميادين، وصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وفق خطة المعالجة الشاملة، والتي تعمل عليها الأمانة بآلية تنفيذ سريعة تشمل رصد ومعالجة الملاحظات خلال فترة زمنية وجيزة.

وأكد أمين الطائف ضرورة تعزيز كفاءة المخرجات النهائية لكل الأعمال، وتسريع وتيرة الإنجاز بمشاريع معالجة التشوه البصري الجارية، ودعم العمل المشترك بين الأمانة والجهات ذات العلاقة، وزيادة الفِرَق العاملة بمشاريع التحسين، بالمواقع ذات الحاجة، مع الالتزام بمعايير الجودة خلال التنفيذ، وضمان عدم نشوء التشوهات مرة أخرى بالمواقع التي تمت معالجتها؛ مشيدًا بالجهود المبذولة من الوكالات والإدارات المختصة؛ مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الأعمال التي عالجت التشوهات البصرية.

وأشار إلى دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لمشاريع تحسين المشهد الحضري من خلال مبادرة (صور وأرسل)، التي سهّلت تقديم البلاغات مدعومة بالصورة والموقع عبر تطبيق (بلدي) بخطوات سهلة على المواطنين، وقيام فِرَق المعالجة بتنفيذ الأعمال الميدانية الفورية وتصحيح الملاحظات في حينها.

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