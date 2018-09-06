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"اليونيسف": نصف التلاميذ حول العالم يتعرضون للعنف في المدارس

أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن نحو نصف التلاميذ في مدارس العالم تعرضوا للعنف والإرهاب المعنوي من قِبَل زملائهم.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، جاء في التقرير الذي نشرته المنظمة الخميس، في نيويورك، أن نصف تلاميذ العالم البالغ عددهم نحو 150 مليون تلميذ في سن 13 إلى 15 عاماً، تعرّضوا -الشهر الماضي- للتحرش المعنوي في المدرسة، أو بالقرب منها، أو شاركوا في شجارات بدنية العام الماضي.

وحذّرت رئيسة المنظمة، هينريتا فور، من أن ذلك يضر بتعليم التلاميذ وقالت: "إنه يزعج التعليم على المدى القصير ويؤدي على المدى البعيد إلى اكتئاب ومخاوف بل وإلى حالات انتحار".

ودعت اليونيسف المدارس في جميع أنحاء العالم لتحسين حماية التلاميذ من العنف والإرهاب النفسي من خلال المزيد من الإجراءات الوقائية.

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"اليونيسف": نصف التلاميذ حول العالم يتعرضون للعنف في المدارس
سبق

أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن نحو نصف التلاميذ في مدارس العالم تعرضوا للعنف والإرهاب المعنوي من قِبَل زملائهم.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، جاء في التقرير الذي نشرته المنظمة الخميس، في نيويورك، أن نصف تلاميذ العالم البالغ عددهم نحو 150 مليون تلميذ في سن 13 إلى 15 عاماً، تعرّضوا -الشهر الماضي- للتحرش المعنوي في المدرسة، أو بالقرب منها، أو شاركوا في شجارات بدنية العام الماضي.

وحذّرت رئيسة المنظمة، هينريتا فور، من أن ذلك يضر بتعليم التلاميذ وقالت: "إنه يزعج التعليم على المدى القصير ويؤدي على المدى البعيد إلى اكتئاب ومخاوف بل وإلى حالات انتحار".

ودعت اليونيسف المدارس في جميع أنحاء العالم لتحسين حماية التلاميذ من العنف والإرهاب النفسي من خلال المزيد من الإجراءات الوقائية.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:50 PM

"اليونيسف": نصف التلاميذ حول العالم يتعرضون للعنف في المدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن نحو نصف التلاميذ في مدارس العالم تعرضوا للعنف والإرهاب المعنوي من قِبَل زملائهم.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، جاء في التقرير الذي نشرته المنظمة الخميس، في نيويورك، أن نصف تلاميذ العالم البالغ عددهم نحو 150 مليون تلميذ في سن 13 إلى 15 عاماً، تعرّضوا -الشهر الماضي- للتحرش المعنوي في المدرسة، أو بالقرب منها، أو شاركوا في شجارات بدنية العام الماضي.

وحذّرت رئيسة المنظمة، هينريتا فور، من أن ذلك يضر بتعليم التلاميذ وقالت: "إنه يزعج التعليم على المدى القصير ويؤدي على المدى البعيد إلى اكتئاب ومخاوف بل وإلى حالات انتحار".

ودعت اليونيسف المدارس في جميع أنحاء العالم لتحسين حماية التلاميذ من العنف والإرهاب النفسي من خلال المزيد من الإجراءات الوقائية.

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