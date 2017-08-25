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فيديو مروع.. حريق ضخم بمستودع بلاستيك في دبي

مصدر بالدفاع المدني يكشف سر الدخان الكثيف

تكافح فرق الدفاع المدني بدبي حريقاً شب في مستودع للأدوات البلاستيكية في شارع بورسعيد خلف مركز القبائل التجاري، بحسب مصدر بالدفاع المدني.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن المصدر أن فرق الإطفاء انتقلت إلى موقع الحريق من مركز الاختصاص مدعومة بفرق من مراكز أخرى.

ولم تسجل أي إصابات بسبب الحادث.

ولفت المصدر إلى أن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وجاري عمليات المكافحة.

https://www.youtube.com/watch?v=TJbL-UY6aFs

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فيديو مروع.. حريق ضخم بمستودع بلاستيك في دبي
سبق

تكافح فرق الدفاع المدني بدبي حريقاً شب في مستودع للأدوات البلاستيكية في شارع بورسعيد خلف مركز القبائل التجاري، بحسب مصدر بالدفاع المدني.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن المصدر أن فرق الإطفاء انتقلت إلى موقع الحريق من مركز الاختصاص مدعومة بفرق من مراكز أخرى.

ولم تسجل أي إصابات بسبب الحادث.

ولفت المصدر إلى أن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وجاري عمليات المكافحة.

https://www.youtube.com/watch?v=TJbL-UY6aFs

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
02:59 PM

فيديو مروع.. حريق ضخم بمستودع بلاستيك في دبي

مصدر بالدفاع المدني يكشف سر الدخان الكثيف

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,145

تكافح فرق الدفاع المدني بدبي حريقاً شب في مستودع للأدوات البلاستيكية في شارع بورسعيد خلف مركز القبائل التجاري، بحسب مصدر بالدفاع المدني.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن المصدر أن فرق الإطفاء انتقلت إلى موقع الحريق من مركز الاختصاص مدعومة بفرق من مراكز أخرى.

ولم تسجل أي إصابات بسبب الحادث.

ولفت المصدر إلى أن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وجاري عمليات المكافحة.

https://www.youtube.com/watch?v=TJbL-UY6aFs

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