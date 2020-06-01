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"الغذاء والدواء" تحذر من معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo

لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول"

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول" المعقمة.

وقالت الهيئة اليوم إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذر من معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo
سبق

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول" المعقمة.

وقالت الهيئة اليوم إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
02:12 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo

لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول" المعقمة.

وقالت الهيئة اليوم إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.

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