وقالت الهيئة اليوم إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول" المعقمة.

"الغذاء والدواء" تحذر من معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-01 حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول" المعقمة. وقالت الهيئة اليوم إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 02:12 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول"





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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي "الإيثانول" و"الإيزوبروبانول" المعقمة.

وقالت الهيئة اليوم إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.