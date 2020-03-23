20 بؤرة لتفشي كورونا تدفع الجزائر نحو المرحلة الرابعة.. "صوب الكارثة"

"بركاني": سنكون مجبرين على تطبيق الحجر الصحي العام إذا تَطَلّب الأمر

حددت الجزائر 20 بؤرة لوباء كورونا القاتل، على نحو يدفع لدخول البلاد المرحلة الرابعة من فيروس كوفيد 19.

وكشف العضو البارز في اللجنة الجزائرية لرصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور محمد بقاط بركاني، اليوم الاثنين، في تصريحات بثها تلفزيون الشروق: "لا نزال في المرحلة الثالثة، لكننا نتجه إلى المرحلة الرابعة التي تعني وصول الجزائر إلى مستوى الكارثة الصحية؛ حينها يجب تطبيق الحجر الصحي العام إذا تَطَلّب الأمر؛ وسيكون ذلك بإجبار الناس على المكوث في منازلهم بالقوة".

ووفقًا لـ"إرم نيوز"؛ فإنه رغم تمدد كورونا، طمأن "بركاني" مواطنيه بامتلاك الجزائر لمخزون كبير من الأدوية؛ لكنه حذّر من الاستخدام الفردي للأدوية؛ مشددًا على الوقاية، باعتبارها كانت مفتاح الصين لهزيمة الوباء.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الأحد، رصد مخصصات بحدود 100 مليون دولار لتعجيل جلب سائر المواد الصيدلانية والألبسة الواقية؛ فضلًا عن أجهزة التحليل الكيميائي.

وبلغ إجمالي المخصصات 232 مليون دولار بينها 100 مليون دولار قدّمها صندوق النقد الدولي، و32 مليون دولار من البنك العالمي للإنشاء والتعمير.

وأمر الرئيس عبدالمجيد تبون برفع درجات اليقظة والاستنفار، كما حث مواطنيه على التحلي بالانضباط واحترم إجراءات الوقاية.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة بأن متوسط عمر المتوفين بسبب كورونا، بلغ 67 عامًا، وسجلت مدينة البليدة (50 كيلومترًا غربي العاصمة الجزائر) وحدها 110 إصابات مؤكدة؛ بعد ساعات من إعلان وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد عن دخول الجزائر المرحلة الثالثة من وباء "كوفيد 19".

وأكدت اللجنة الحكومية للرصد والمتابعة، وجود عدة حالات مشتبه فيها لمغتربين، وجرى وضعهم احترازيًّا في مراكز الحجر الصحي.