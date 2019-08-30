بالفيديو.. "ماجد عبدالله": إدارة "النصر" السابقة ليست نصراوية!

أثار اللاعب الدولي السابق وأسطورة كرة القدم النصراوية ماجد عبدالله، الجدلَ من جديد، بتصريحاته عن إدارة النادي السابقة برئاسة سعود السويلم.

وقال عبدالله في مداخلة مع برنامج "في المرمى" الذي يعرض على قناة "العربية": إن طريقة طرحه في "تويتر" لم تعد هجومية كالسابق كون الإدارة الحالية نصراوية.

وفي سؤال عن الإدارة السابقة قال إنها ليست نصراوية، وإن تحقيق النادي للقب الدوري قد جاء بفضل لاعبيه الأجانب.

الجدير بالذكر أن إدارة النصر السابقة برئاسة سعود السويلم، تحظى بدعم جماهيري نصراوي غير محدود، ومن المتوقع أن يؤثر هذا التصريح في علاقة اللاعب السابق بجماهير ناديه.