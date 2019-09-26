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مذكرة تفاهم بين "بوابة الدرعية" و"هدف" لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية

لدعم وتدريب وتوظيف السعوديين من الجنسين وتزويدهم بالمعارف والمهارات

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك في إطار سعي الجانبين لتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، ودعم وتدريب وتوظيف السعوديين من الجنسين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار أهداف وخطط "بوابة الدرعية" لتوطين الوظائف، وتطوير الكوادر والكفاءات الوطنية.

وأوضحت هيئة تطوير بوابة الدرعية أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجيتها الراسخة لتحقيق أقصى معدلات ممكنة لتوطين وظائفها لأبناء وبنات المملكة، مشيرةً إلى أن التعاون بين الجانبين يتضمن تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم جهودها القائمة في تطبيق آليات مبتكرة لتوطين الوظائف من خلال تحديد ودراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية، وتصميم البرامج المناسبة لتحقيق أهدافها في إتاحة الفرص للمواهب والكفاءات السعودية على المدى القريب والبعيد.

كما تتضمن المذكرة رفع الوعي المجتمعي في الدرعية بالمهارات المطلوبة للوظائف المختلفة من خلال إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية، وصقل مهاراتهم وجاهزيتهم لسوق العمل، ضمن جهود وسياسة هيئة تطوير بوابة الدرعية في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمع المحلي، إضافة إلى تبادل البيانات والإحصائيات والدراسات بين الجانبين، والعمل على تعزيز التدريب على رأس العمل من خلال برنامج "تمهير".

من جهته، نوّه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بخطط استراتيجية هيئة تطوير بوابة الدرعية في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية وسياسة توطين الوظائف لديها، مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف الصندوق تتمثل في تحقيق الجهود الرامية إلى تعزيز دور أبناء وبنات الوطن في النمو الاقتصادي، وتهيئة وإعداد الشباب السعودي لتحمل مسؤولياته للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة، إضافة إلى تشجيع ومساعدة جميع القطاعات على تنفيذ برامج التوطين.

وأضاف: "سيكون هناك تعاون وثيق فيما يتعلق بدراسة المبادرات والبرامج الخاصة بتحديد الاحتياجات التدريبية والوظيفية مع الهيئة، ودراسة النماذج والبرامج التدريبية المناسبة لتنفيذها، والاستفادة من الشهادات الاحترافية، وبرامج الإرشاد المهني، إضافة إلى إمكانية تطوير برامج تدريب إلكترونية بالتنسيق مع بيوت الخبرة، وتقديمها عبر منصة "دروب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم بين "بوابة الدرعية" و"هدف" لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية
سبق

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك في إطار سعي الجانبين لتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، ودعم وتدريب وتوظيف السعوديين من الجنسين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار أهداف وخطط "بوابة الدرعية" لتوطين الوظائف، وتطوير الكوادر والكفاءات الوطنية.

وأوضحت هيئة تطوير بوابة الدرعية أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجيتها الراسخة لتحقيق أقصى معدلات ممكنة لتوطين وظائفها لأبناء وبنات المملكة، مشيرةً إلى أن التعاون بين الجانبين يتضمن تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم جهودها القائمة في تطبيق آليات مبتكرة لتوطين الوظائف من خلال تحديد ودراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية، وتصميم البرامج المناسبة لتحقيق أهدافها في إتاحة الفرص للمواهب والكفاءات السعودية على المدى القريب والبعيد.

كما تتضمن المذكرة رفع الوعي المجتمعي في الدرعية بالمهارات المطلوبة للوظائف المختلفة من خلال إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية، وصقل مهاراتهم وجاهزيتهم لسوق العمل، ضمن جهود وسياسة هيئة تطوير بوابة الدرعية في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمع المحلي، إضافة إلى تبادل البيانات والإحصائيات والدراسات بين الجانبين، والعمل على تعزيز التدريب على رأس العمل من خلال برنامج "تمهير".

من جهته، نوّه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بخطط استراتيجية هيئة تطوير بوابة الدرعية في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية وسياسة توطين الوظائف لديها، مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف الصندوق تتمثل في تحقيق الجهود الرامية إلى تعزيز دور أبناء وبنات الوطن في النمو الاقتصادي، وتهيئة وإعداد الشباب السعودي لتحمل مسؤولياته للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة، إضافة إلى تشجيع ومساعدة جميع القطاعات على تنفيذ برامج التوطين.

وأضاف: "سيكون هناك تعاون وثيق فيما يتعلق بدراسة المبادرات والبرامج الخاصة بتحديد الاحتياجات التدريبية والوظيفية مع الهيئة، ودراسة النماذج والبرامج التدريبية المناسبة لتنفيذها، والاستفادة من الشهادات الاحترافية، وبرامج الإرشاد المهني، إضافة إلى إمكانية تطوير برامج تدريب إلكترونية بالتنسيق مع بيوت الخبرة، وتقديمها عبر منصة "دروب".

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
05:44 PM

مذكرة تفاهم بين "بوابة الدرعية" و"هدف" لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية

لدعم وتدريب وتوظيف السعوديين من الجنسين وتزويدهم بالمعارف والمهارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك في إطار سعي الجانبين لتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، ودعم وتدريب وتوظيف السعوديين من الجنسين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار أهداف وخطط "بوابة الدرعية" لتوطين الوظائف، وتطوير الكوادر والكفاءات الوطنية.

وأوضحت هيئة تطوير بوابة الدرعية أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجيتها الراسخة لتحقيق أقصى معدلات ممكنة لتوطين وظائفها لأبناء وبنات المملكة، مشيرةً إلى أن التعاون بين الجانبين يتضمن تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم جهودها القائمة في تطبيق آليات مبتكرة لتوطين الوظائف من خلال تحديد ودراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية، وتصميم البرامج المناسبة لتحقيق أهدافها في إتاحة الفرص للمواهب والكفاءات السعودية على المدى القريب والبعيد.

كما تتضمن المذكرة رفع الوعي المجتمعي في الدرعية بالمهارات المطلوبة للوظائف المختلفة من خلال إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية، وصقل مهاراتهم وجاهزيتهم لسوق العمل، ضمن جهود وسياسة هيئة تطوير بوابة الدرعية في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمع المحلي، إضافة إلى تبادل البيانات والإحصائيات والدراسات بين الجانبين، والعمل على تعزيز التدريب على رأس العمل من خلال برنامج "تمهير".

من جهته، نوّه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بخطط استراتيجية هيئة تطوير بوابة الدرعية في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية وسياسة توطين الوظائف لديها، مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف الصندوق تتمثل في تحقيق الجهود الرامية إلى تعزيز دور أبناء وبنات الوطن في النمو الاقتصادي، وتهيئة وإعداد الشباب السعودي لتحمل مسؤولياته للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة، إضافة إلى تشجيع ومساعدة جميع القطاعات على تنفيذ برامج التوطين.

وأضاف: "سيكون هناك تعاون وثيق فيما يتعلق بدراسة المبادرات والبرامج الخاصة بتحديد الاحتياجات التدريبية والوظيفية مع الهيئة، ودراسة النماذج والبرامج التدريبية المناسبة لتنفيذها، والاستفادة من الشهادات الاحترافية، وبرامج الإرشاد المهني، إضافة إلى إمكانية تطوير برامج تدريب إلكترونية بالتنسيق مع بيوت الخبرة، وتقديمها عبر منصة "دروب".

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