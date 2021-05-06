مدير الموارد البشرية بحائل: المتطوع أساس التطوع والمنصة حفظت حقوقه

"العياد" يؤكد أن أبناء المنطقة رسموا لوحة فنية رائعة

أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد، أن المتطوعين بمنطقة حائل يشكلون لوحة فنية رائعة ومتميزة، وفق عمل منظم تحتضنه منظومة واحدة.

وأضاف خلال مشاركته في توزيع الإفطار من خلال مبادرة "فطوركم يوصلكم"، بمنطقة حائل أمس: المتطوعون هم أساس العمل في كل مبادرة، سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات، وأن المتطوعين اليوم يعملون لأهداف واضحة بشكل منظم يختلف عن السابق، وبمنهجية واضحة وبطرق رسمية، تتمثل بمنصة العمل التطوعي التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تحفظ عدد ساعات التطوع للمتطوع.

وشكر "العيّاد" القائمين على مبادرة "فطوركم يوصلكم"، التي تنفّذها مؤسسة وقف "شباب خير أمة" للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمشرف المبادرة بمنطقة حائل عدي الهمزاني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، وجميع المتطوعين في هذه المبادرة.

من جهته، قال "الهمزاني": مشاركة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد أسهمت بتشجيع المتطوعين ودعم جهودهم، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي، للوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.

وأكد "الهمزاني" أن إقبالاً لافتًا شهدته منطقة حائل، من المتطوعين للعمل في العمل الخيري، والحرص على أداء العمل بكل إتقانٍ وتفانٍ، مما يرشح حائل أن تكون أكبر تجمع للمتطوعين في المملكة.

وأردف: شاهدنا المتطوعين من مختلف الجنسيات، يرغبون بالمشاركة في أعمال التطوع المختلفة والتي أهمها إفطار الصائم في هذا الشهر الفضيل.

وتابع: منصة العمل التطوعي، ساهمت بتفعيل العمل التطوعي أكثر من وقت مضى، كما أن تضمين ساعات التطوع في إجراءات طريقة احتساب معايير وعناصر مفاضلة الترقيات في المواد البشرية ساهم بشكل كبير جدًا في زيادة ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.