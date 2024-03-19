النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الماطرة" مستمرة.. "المسند": تهطل على أجزاء من هذه المناطق

فيما توقعت "الأرصاد" هطولاً ورياحاً في تقريرها عن طقس اليوم

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية اليوم مستمرة، وتهطل على أجزاء عدة في المملكة.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية اليوم مستمرة، ونطاق تأثيرها ينحصر في الجزء الجنوبي الغربي؛ حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: #عسير #الباحة #جازان، وأجزاء من الربع الخالي وربما #نجران".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند الحالة المطرية اليوم مستمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الماطرة" مستمرة.. "المسند": تهطل على أجزاء من هذه المناطق
سبق

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية اليوم مستمرة، وتهطل على أجزاء عدة في المملكة.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية اليوم مستمرة، ونطاق تأثيرها ينحصر في الجزء الجنوبي الغربي؛ حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: #عسير #الباحة #جازان، وأجزاء من الربع الخالي وربما #نجران".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:13 AM

"الماطرة" مستمرة.. "المسند": تهطل على أجزاء من هذه المناطق

فيما توقعت "الأرصاد" هطولاً ورياحاً في تقريرها عن طقس اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,350

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية اليوم مستمرة، وتهطل على أجزاء عدة في المملكة.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية اليوم مستمرة، ونطاق تأثيرها ينحصر في الجزء الجنوبي الغربي؛ حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: #عسير #الباحة #جازان، وأجزاء من الربع الخالي وربما #نجران".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,901
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,981

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة