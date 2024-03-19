"الماطرة" مستمرة.. "المسند": تهطل على أجزاء من هذه المناطق

فيما توقعت "الأرصاد" هطولاً ورياحاً في تقريرها عن طقس اليوم

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية اليوم مستمرة، وتهطل على أجزاء عدة في المملكة.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية اليوم مستمرة، ونطاق تأثيرها ينحصر في الجزء الجنوبي الغربي؛ حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: #عسير #الباحة #جازان، وأجزاء من الربع الخالي وربما #نجران".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.