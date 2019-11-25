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"كفاءة" تكشف عن مدة إحماء سيارتك.. هذا يقلّل عمرها و"القديمة" تمتنع

تحدّث عن ما يعتقده الناس في تسخينها والمحركات الحديثة العاملة بنظام الحقن

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن موديلات المركبات من 1990 وحاليًا 2019 ومستقبلًا، لا تحتاج لأكثر من 30 ثانية حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، وتكون جاهزة للانطلاق بشكل تدريجي.

وقال: "يعتقد البعض أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كافٍ وتصبح جاهزة للانطلاق، وقد يكون ذلك صحيحًا في المركبات القديمة؛ إلا أنه لا ينطبق بتاتًا على المركبات الحديثة؛ حيث إن جميع المحركات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود -عوضًا عن تقنية الكربوريتر القديمة- لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة، كما أن أغلب كتيبات المركبات توضّح أن فترة تسخين المركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوانٍ، وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات.

وأوصى بعدم ترك المركبة في حال التشغيل أبدًا عند التبضع أو لأي سبب؛ وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة، يؤدي إلى هدر الوقود دون أي فائدة، وتقليل العمر الافتراضي للمركبة، وزيادة الانبعاثات المضرة للصحة والبيئة على حد سواء.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة سيارتك تفزع لك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة" تكشف عن مدة إحماء سيارتك.. هذا يقلّل عمرها و"القديمة" تمتنع
سبق

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن موديلات المركبات من 1990 وحاليًا 2019 ومستقبلًا، لا تحتاج لأكثر من 30 ثانية حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، وتكون جاهزة للانطلاق بشكل تدريجي.

وقال: "يعتقد البعض أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كافٍ وتصبح جاهزة للانطلاق، وقد يكون ذلك صحيحًا في المركبات القديمة؛ إلا أنه لا ينطبق بتاتًا على المركبات الحديثة؛ حيث إن جميع المحركات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود -عوضًا عن تقنية الكربوريتر القديمة- لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة، كما أن أغلب كتيبات المركبات توضّح أن فترة تسخين المركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوانٍ، وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات.

وأوصى بعدم ترك المركبة في حال التشغيل أبدًا عند التبضع أو لأي سبب؛ وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة، يؤدي إلى هدر الوقود دون أي فائدة، وتقليل العمر الافتراضي للمركبة، وزيادة الانبعاثات المضرة للصحة والبيئة على حد سواء.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
09:02 AM

"كفاءة" تكشف عن مدة إحماء سيارتك.. هذا يقلّل عمرها و"القديمة" تمتنع

تحدّث عن ما يعتقده الناس في تسخينها والمحركات الحديثة العاملة بنظام الحقن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن موديلات المركبات من 1990 وحاليًا 2019 ومستقبلًا، لا تحتاج لأكثر من 30 ثانية حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، وتكون جاهزة للانطلاق بشكل تدريجي.

وقال: "يعتقد البعض أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كافٍ وتصبح جاهزة للانطلاق، وقد يكون ذلك صحيحًا في المركبات القديمة؛ إلا أنه لا ينطبق بتاتًا على المركبات الحديثة؛ حيث إن جميع المحركات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود -عوضًا عن تقنية الكربوريتر القديمة- لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة، كما أن أغلب كتيبات المركبات توضّح أن فترة تسخين المركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوانٍ، وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات.

وأوصى بعدم ترك المركبة في حال التشغيل أبدًا عند التبضع أو لأي سبب؛ وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة، يؤدي إلى هدر الوقود دون أي فائدة، وتقليل العمر الافتراضي للمركبة، وزيادة الانبعاثات المضرة للصحة والبيئة على حد سواء.

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