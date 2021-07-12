النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" و"السبيعي الخيرية" توقعان مذكرة تعاون مشترك

لتفعيل دور القطاع غير الربحي وتعزيز وتطوير ودعم أطر التعاون بين الطرفين

وقع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة بنك البلاد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" ناصر السبيعي، اليوم, مذكرة تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل دور القطاع غير الربحي؛ وتعزيز وتطوير ودعم أطر التعاون المثمر بين الطرفين؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتشمل المذكرة مجالات التعاون في تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والاستضافة في الحج والعمرة، وإنشاء وترميم وصيانة ونظافة المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية، والمسابقات والمناشط والبرامج الدعوية، والتدريب والتطوير، والطباعة والنشر والترجمة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامية مع القطاع غير الربحي؛ لدعم برامج ومشاريع الوزارة بما يحقيق الرسالة والأهداف العامة للمشروعات التطويرية والبرامج المجتمعية التي تحقق الرؤى المشتركة لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. "الشؤون الإسلامية" و"السبيعي الخيرية" توقعان مذكرة تعاون مشترك
سبق

وقع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة بنك البلاد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" ناصر السبيعي، اليوم, مذكرة تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل دور القطاع غير الربحي؛ وتعزيز وتطوير ودعم أطر التعاون المثمر بين الطرفين؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتشمل المذكرة مجالات التعاون في تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والاستضافة في الحج والعمرة، وإنشاء وترميم وصيانة ونظافة المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية، والمسابقات والمناشط والبرامج الدعوية، والتدريب والتطوير، والطباعة والنشر والترجمة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامية مع القطاع غير الربحي؛ لدعم برامج ومشاريع الوزارة بما يحقيق الرسالة والأهداف العامة للمشروعات التطويرية والبرامج المجتمعية التي تحقق الرؤى المشتركة لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:32 PM

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" و"السبيعي الخيرية" توقعان مذكرة تعاون مشترك

لتفعيل دور القطاع غير الربحي وتعزيز وتطوير ودعم أطر التعاون بين الطرفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
522

وقع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة بنك البلاد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" ناصر السبيعي، اليوم, مذكرة تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل دور القطاع غير الربحي؛ وتعزيز وتطوير ودعم أطر التعاون المثمر بين الطرفين؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتشمل المذكرة مجالات التعاون في تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والاستضافة في الحج والعمرة، وإنشاء وترميم وصيانة ونظافة المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية، والمسابقات والمناشط والبرامج الدعوية، والتدريب والتطوير، والطباعة والنشر والترجمة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامية مع القطاع غير الربحي؛ لدعم برامج ومشاريع الوزارة بما يحقيق الرسالة والأهداف العامة للمشروعات التطويرية والبرامج المجتمعية التي تحقق الرؤى المشتركة لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,826
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,034
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة