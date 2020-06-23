احتفل المهندس أحمد المهجري بزفافه، في حفل أقيم بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة بجازان، بحضور عدد من الشخصيات ومشايخ وأعيان المنطقة.
أحمد يحتفل بزفافه فى صامطة
احتفل المهندس أحمد المهجري بزفافه، في حفل أقيم بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة بجازان، بحضور عدد من الشخصيات ومشايخ وأعيان المنطقة.
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أحمد يحتفل بزفافه فى صامطةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-22
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
09:15 PM
أحمد يحتفل بزفافه فى صامطة
احتفل المهندس أحمد المهجري بزفافه، في حفل أقيم بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة بجازان، بحضور عدد من الشخصيات ومشايخ وأعيان المنطقة.
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