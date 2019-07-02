النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم مهنئًا مرشحي الوظائف التعليمية: أتمنى لكم التوفيق

أشاد بالجهود المبذولة في الإدارات لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم

قدّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تهنئته ومباركته للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بالوزارة، متمنياً لهم بهذه المناسبة التوفيق وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية، كما نوه بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم.

وكتب الوزير آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بتوتير قال فيها: "‏أبارك للمرشحين والمرشحات على #الوظائف_التعليمية في #وزارة_التعليم، وأشيد بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم".

وأضاف: "أشكر الجهات الحكومية والخاصة على مبادراتهم الداعمة لهم، متمنياً لهم التوفيق وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية."

وكانت وزارة التعليم وبالعمل مع وزارة الخدمة المدنية قد أتمت الترشيح النهائي لـ(10325) مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني جدارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم مهنئًا مرشحي الوظائف التعليمية: أتمنى لكم التوفيق
سبق

قدّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تهنئته ومباركته للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بالوزارة، متمنياً لهم بهذه المناسبة التوفيق وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية، كما نوه بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم.

وكتب الوزير آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بتوتير قال فيها: "‏أبارك للمرشحين والمرشحات على #الوظائف_التعليمية في #وزارة_التعليم، وأشيد بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم".

وأضاف: "أشكر الجهات الحكومية والخاصة على مبادراتهم الداعمة لهم، متمنياً لهم التوفيق وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية."

وكانت وزارة التعليم وبالعمل مع وزارة الخدمة المدنية قد أتمت الترشيح النهائي لـ(10325) مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني جدارة.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
02:37 PM

وزير التعليم مهنئًا مرشحي الوظائف التعليمية: أتمنى لكم التوفيق

أشاد بالجهود المبذولة في الإدارات لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,598

قدّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تهنئته ومباركته للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بالوزارة، متمنياً لهم بهذه المناسبة التوفيق وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية، كما نوه بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم.

وكتب الوزير آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بتوتير قال فيها: "‏أبارك للمرشحين والمرشحات على #الوظائف_التعليمية في #وزارة_التعليم، وأشيد بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم".

وأضاف: "أشكر الجهات الحكومية والخاصة على مبادراتهم الداعمة لهم، متمنياً لهم التوفيق وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية."

وكانت وزارة التعليم وبالعمل مع وزارة الخدمة المدنية قد أتمت الترشيح النهائي لـ(10325) مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني جدارة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,502
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,348
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,788
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,271

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة