وزير التعليم مهنئًا مرشحي الوظائف التعليمية: أتمنى لكم التوفيق

أشاد بالجهود المبذولة في الإدارات لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم

قدّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تهنئته ومباركته للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بالوزارة، متمنياً لهم بهذه المناسبة التوفيق وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية، كما نوه بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم.

وكتب الوزير آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بتوتير قال فيها: "‏أبارك للمرشحين والمرشحات على #الوظائف_التعليمية في #وزارة_التعليم، وأشيد بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم".

وأضاف: "أشكر الجهات الحكومية والخاصة على مبادراتهم الداعمة لهم، متمنياً لهم التوفيق وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية."

وكانت وزارة التعليم وبالعمل مع وزارة الخدمة المدنية قد أتمت الترشيح النهائي لـ(10325) مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني جدارة.