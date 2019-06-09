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مجموعة الـ20 تحذر: النزاع بين أمريكا والصين يفاقم مخاطر النمو العالمي

وعدت بالتصدّي لها واتخاذ مزيد من الإجراءات للحدّ منها

حذر كبار المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، اليوم (الأحد)، من أن التوترات التجارية والجيوسياسية تفاقمت بما يزيد المخاطر المحدقة بتحسن النمو العالمي؛ بسبب النزاع التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار المسؤولون في البيان الختامي لاجتماعات فوكوكا بجنوب اليابان، إلى أن النمو العالمي يستقر فيما يبدو، ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020.

لكنهم لفتوا، وفقًا لـ"رويترز"، إلى أن النمو ما زال منخفضًا والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولي، والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت، ووعدوا بمواصلة التصدي لتلك المخاطر الوقوف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأفادوا بأن كبار مسؤولي المالية في مجموعة العشرين اتفقوا على وضع قواعد مشتركة بحلول 2020 لسد الثغرات التي استغلتها شركات التكنولوجيا العملاقة؛ مثل "فيسبوك" و"جوجل" لخفض مدفوعات ضرائب الشركات.

وتعهّدوا بزيادة شفافية الدين من جانب المقترضين والمقرضين، وجعل تطوير البنية التحتية أكثر استدامة، وهي مبادرة أطلقت في ضوء الشكاوي من أن مبادرة الحزام والطريق الصينية العملاقة تثقل كاهل الدول الفقيرة بديون تعجز عن سدادها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجموعة الـ20 تحذر: النزاع بين أمريكا والصين يفاقم مخاطر النمو العالمي
سبق

حذر كبار المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، اليوم (الأحد)، من أن التوترات التجارية والجيوسياسية تفاقمت بما يزيد المخاطر المحدقة بتحسن النمو العالمي؛ بسبب النزاع التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار المسؤولون في البيان الختامي لاجتماعات فوكوكا بجنوب اليابان، إلى أن النمو العالمي يستقر فيما يبدو، ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020.

لكنهم لفتوا، وفقًا لـ"رويترز"، إلى أن النمو ما زال منخفضًا والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولي، والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت، ووعدوا بمواصلة التصدي لتلك المخاطر الوقوف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأفادوا بأن كبار مسؤولي المالية في مجموعة العشرين اتفقوا على وضع قواعد مشتركة بحلول 2020 لسد الثغرات التي استغلتها شركات التكنولوجيا العملاقة؛ مثل "فيسبوك" و"جوجل" لخفض مدفوعات ضرائب الشركات.

وتعهّدوا بزيادة شفافية الدين من جانب المقترضين والمقرضين، وجعل تطوير البنية التحتية أكثر استدامة، وهي مبادرة أطلقت في ضوء الشكاوي من أن مبادرة الحزام والطريق الصينية العملاقة تثقل كاهل الدول الفقيرة بديون تعجز عن سدادها.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
09:17 PM

مجموعة الـ20 تحذر: النزاع بين أمريكا والصين يفاقم مخاطر النمو العالمي

وعدت بالتصدّي لها واتخاذ مزيد من الإجراءات للحدّ منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر كبار المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، اليوم (الأحد)، من أن التوترات التجارية والجيوسياسية تفاقمت بما يزيد المخاطر المحدقة بتحسن النمو العالمي؛ بسبب النزاع التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار المسؤولون في البيان الختامي لاجتماعات فوكوكا بجنوب اليابان، إلى أن النمو العالمي يستقر فيما يبدو، ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020.

لكنهم لفتوا، وفقًا لـ"رويترز"، إلى أن النمو ما زال منخفضًا والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولي، والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت، ووعدوا بمواصلة التصدي لتلك المخاطر الوقوف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأفادوا بأن كبار مسؤولي المالية في مجموعة العشرين اتفقوا على وضع قواعد مشتركة بحلول 2020 لسد الثغرات التي استغلتها شركات التكنولوجيا العملاقة؛ مثل "فيسبوك" و"جوجل" لخفض مدفوعات ضرائب الشركات.

وتعهّدوا بزيادة شفافية الدين من جانب المقترضين والمقرضين، وجعل تطوير البنية التحتية أكثر استدامة، وهي مبادرة أطلقت في ضوء الشكاوي من أن مبادرة الحزام والطريق الصينية العملاقة تثقل كاهل الدول الفقيرة بديون تعجز عن سدادها.

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