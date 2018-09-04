بالترصيف والإنارة والنظافة.. "أمانة الطائف" تكثف دعمها لمهرجان ولي العهد للهجن

آل هميل": أهم الفعاليات الرياضية التي احتضنتها المحافظة بالجوائز والمشاركة والتغطية

نفَّذت أمانة محافظة الطائف أعمالها الميدانية لتهيئة ميدان الهجن والمواقع المحيطة به شمال المحافظة استعدادًا لمهرجان ولي العهد للهجن في دورته الأولى، بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وفي التفاصيل، شملت أعمال الأمانة إزالة المشوهات البصرية على جانبَي طريق حضن، وإزالة المخلفات والنفايات حول الطريق، وداخل الميدان، وفي المواقع المحيطة، وتخصيص 50 عاملاً يوميًّا، إضافة للمعدات والآليات للعمل طيلة أيام السباق، وتوفير 13 "وايت" لرش أرضية المضمار، وتوفير شيولات وقريدر، وتركيب عداد كهرباء ولوحات سباق الهجن، وتشغيل الإنارة، ورصف الطريق الواصل من طريق حضن إلى بوابة الميدان بطول 600 متر.

ومن جهته، أكد أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، في تصريح له أن الأمانة شريك فاعل مع جميع الجهات الحكومية المختصة بدعم مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، في ميدان محافظة الطائف للهجن.

وأشار المهندس "آل هميل" إلى أن المهرجان الذي يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه يعد الأقوى من نوعه في المنطقة، وأن ضخامة الجوائز، ومشاركة السعودية ودول الخليج والدول العربية في المهرجان، والتغطية الإعلامية المكثفة من مختلف القنوات المحلية والخليجية، تجسد مدى أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأوضح أن المهرجان الذي ينظمه اتحاد الهجن شهد تكاملاً للجهود التنظيمية في ظل الدعم الواضح الذي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة الرشيدة. وقد أسهمت الأمانة بإمكاناتها البشرية والآلية في إعداد موقع فعاليات السباق، وعملت جنبًا إلى جنب مع شركائها حتى يتحقق النجاح المأمول للمهرجان. مؤكدًا استعداد الأمانة الدائم لتقديم أوجه الدعم كافة حتى نهاية المهرجان.

وعد رياضة الهجن من الرياضات الحماسية، وفيها تجسيد لمعانٍ سامية، وإرث أصيل، وما زال لها عشاقها ومحبوها في كل مكان. وفي هذا المهرجان مهتمون بالإبل وسلالاتها، وكثير منهم شاركوا في سباقات محلية وخارجية، وحققوا نتائج مشرفة وبطولات سُجلت باسم الوطن الغالي.

وأشاد أمين محافظة الطائف بإقامة مهرجان ولي العهد في الطائف، عادَّه من أهم الفعاليات الرياضية التي شهدتها المنطقة، وسيكون له انعكاساته الإيجابية السريعة على هذه الرياضة في المنطقة، كما سيسهم في إبراز إمكانات ومقومات المحافظة في احتضان كبرى الفعاليات المتخصصة، إضافة إلى دعم الإقبال السياحي على الطائف من مختلف المناطق.