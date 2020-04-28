الجموم.. إغلاق وتغريم 7 منشآت غذائية لمخالفة الأنشطة المستثناة وتدابير "كورونا"

"آل مخلص": الفِرَق الميدانية لا تتهاون في واجبها حيال متابعة ورصد المحلات المخالفة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية الجموم- ثلاث منشآت غذائية؛ لمخالفتها لاشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

أوضح رئيس بلدية الجموم فيصل آل مخلص، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تُواصل حاليًا أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، كما تم تطبّق لائحة الجزاءات والغرامات على (4) منشآت؛ لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وشدد "آل مخلص"، على أن الفِرَق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.