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المدينة.. تكثيف الرقابة على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل تطبيقاً للاحترازات

فيما شددت الأمانة على استمرار تطبيق العقوبات ودعت إلى الإبلاغ عن المخالفين

تواصل أمانة المدينة المنوّرة، جهودها في تطبيق خططها التشغيلية للرقابة على صوالين الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية مع بدء مزاولة أعمال تلك الأنشطة؛ وذلك من خلال تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت أمانة المنطقة: "الفرق الرقابية تُكثف جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، التي من شأنها حماية العملاء والعاملين".

وأوضحت أنها تهدف من هذه الحملات إلى رفع الوعي والكفاءة الصحية، حفاظاً على صحة الجميع، وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها.

وشددت الأمانة على استمرار تطبيق العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة حسب اللوائح المقررة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940).

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة.. تكثيف الرقابة على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل تطبيقاً للاحترازات
سبق

تواصل أمانة المدينة المنوّرة، جهودها في تطبيق خططها التشغيلية للرقابة على صوالين الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية مع بدء مزاولة أعمال تلك الأنشطة؛ وذلك من خلال تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت أمانة المنطقة: "الفرق الرقابية تُكثف جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، التي من شأنها حماية العملاء والعاملين".

وأوضحت أنها تهدف من هذه الحملات إلى رفع الوعي والكفاءة الصحية، حفاظاً على صحة الجميع، وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها.

وشددت الأمانة على استمرار تطبيق العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة حسب اللوائح المقررة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940).

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
12:54 PM

المدينة.. تكثيف الرقابة على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل تطبيقاً للاحترازات

فيما شددت الأمانة على استمرار تطبيق العقوبات ودعت إلى الإبلاغ عن المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تواصل أمانة المدينة المنوّرة، جهودها في تطبيق خططها التشغيلية للرقابة على صوالين الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية مع بدء مزاولة أعمال تلك الأنشطة؛ وذلك من خلال تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت أمانة المنطقة: "الفرق الرقابية تُكثف جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، التي من شأنها حماية العملاء والعاملين".

وأوضحت أنها تهدف من هذه الحملات إلى رفع الوعي والكفاءة الصحية، حفاظاً على صحة الجميع، وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها.

وشددت الأمانة على استمرار تطبيق العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة حسب اللوائح المقررة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940).

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