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إيبولا يعود من جديد إلى الكونغو.. تُسجل 3 إصابات جديدة وحالتي وفاة

كانت تستعد لإعلان خلوها من هذا الفيروس أبريل الحالي

سجلت الكونغو الديمقراطية، اليوم، 3 حالات إصابة جديدة بوباء الإيبولا، وحالتي وفاة؛ بحسب وزارة الصحة داخل البلاد.

يٌذكر أن الإيبولا أودى بحياة 2279 شخصاً منذ اكتشافه في الأول من أغسطس 2018 في شرق البلاد.

وينبغي على جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب منظمة الصحة العالمية، الانتظار 42 يوماً "وهي فترة حضانة المرض القصوى" من دون تسجيل إصابات جديدة لإعلان اجتثاث الوباء الذي يضرب الأراضي الكونغولية للمرة العاشرة.

وكانت الكونغو تستعدّ لإعلان خلوّها من هذا الفيروس هذا الشهر قبل أن تظهر حالات إصابة جديدة.

إيبولا

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إيبولا يعود من جديد إلى الكونغو.. تُسجل 3 إصابات جديدة وحالتي وفاة
سبق

سجلت الكونغو الديمقراطية، اليوم، 3 حالات إصابة جديدة بوباء الإيبولا، وحالتي وفاة؛ بحسب وزارة الصحة داخل البلاد.

يٌذكر أن الإيبولا أودى بحياة 2279 شخصاً منذ اكتشافه في الأول من أغسطس 2018 في شرق البلاد.

وينبغي على جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب منظمة الصحة العالمية، الانتظار 42 يوماً "وهي فترة حضانة المرض القصوى" من دون تسجيل إصابات جديدة لإعلان اجتثاث الوباء الذي يضرب الأراضي الكونغولية للمرة العاشرة.

وكانت الكونغو تستعدّ لإعلان خلوّها من هذا الفيروس هذا الشهر قبل أن تظهر حالات إصابة جديدة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:19 AM

إيبولا يعود من جديد إلى الكونغو.. تُسجل 3 إصابات جديدة وحالتي وفاة

كانت تستعد لإعلان خلوها من هذا الفيروس أبريل الحالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكونغو الديمقراطية، اليوم، 3 حالات إصابة جديدة بوباء الإيبولا، وحالتي وفاة؛ بحسب وزارة الصحة داخل البلاد.

يٌذكر أن الإيبولا أودى بحياة 2279 شخصاً منذ اكتشافه في الأول من أغسطس 2018 في شرق البلاد.

وينبغي على جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب منظمة الصحة العالمية، الانتظار 42 يوماً "وهي فترة حضانة المرض القصوى" من دون تسجيل إصابات جديدة لإعلان اجتثاث الوباء الذي يضرب الأراضي الكونغولية للمرة العاشرة.

وكانت الكونغو تستعدّ لإعلان خلوّها من هذا الفيروس هذا الشهر قبل أن تظهر حالات إصابة جديدة.

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