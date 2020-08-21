"هجن الرئاسة" تتصدر أشواط "الجذاع" المسائية.. و"الشايبة" تخطف أفضل توقيت

تواصلت المنافسات على مدار 12 شوطاً ضمن مهرجان ولي العهد بنسخته الثانية

تواصلت مساء اليوم الأربعاء الأشواط المسائية لسـن الجذاع مسافة 5 كلم ضمن مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، حيث تواصلت الإثارة والتشويق على مدار (12) شوطاً في كل شوط منها منافسة مثيرة ومشاركة كبيرة من طرف مؤسسات الهجن العملاقة "الرئاسة" و"النايفات" و"العاصمة".

وتفصيلاً، ضمت هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد وأسماء كبار المضمرين من أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكان أفضل توقيت زمني لكافة الأشواط من نصيب (الشايبة) لهجن الرئاسة المضمر: محمد عتيق بن زيتون المهيري حيث حسمت الشوط الثالث بسبع دقائق وخمسين ثانية.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها المعتاد حيث جاءت في صدارة الشوط الأول البكرة (أوتار) لهجن الرئاسة بتوقيت زمني قدره 7:50:61 للمضمر: علي بن جميل الوهيبي.

الشوط 2.. (مزعل) لهجن الرئاسة

الشوط 3.. (الشايبة) لهجن الرئاسة

الشوط 4.. (بكين) لهجن النايفات

الشوط 5.. (الشاهينية) لهجن الرئاسة

الشوط 6.. (مبلش) لهجن الرئاسة

الشوط 7.. (جمرة) لهجن الرئاسة

الشوط 8.. (مكرم) لهجن الرئاسة

الشوط 9.. (الرابحة) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري

الشوط 10.. (الواصل) لسليمان سلامة الجهني

الشوط 11.. (هملولة) لعبدالهادي راشد الغفراني المري

الشوط 12.. (فراج) لعبدالرحمن بن مشعل المغيري.