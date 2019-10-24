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إصابة 6 جنود أتراك بنيران كردية على الحدود مع سوريا

الهجوم نُفذ باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مورتر

أصيب خمسة من أفراد الجيش التركي في منطقة رأس العين الحدودية السورية، اليوم (الخميس)، في هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم نُفذ باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مورتر وأسلحة خفيفة.

وأضافت أن القوات التركية ردت على الهجمات دفاعًا عن النفس.

في المقابل، اتهمت الوحدات الكردية أنقرة بمهاجمة المنطقة، مشيرة إلى أنها ردت على الهجوم.

سوريا الجيش التركي منطقة رأس العين وحدات حماية الشعب الكردية

الرئيسية/ أخبار العالم

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إصابة 6 جنود أتراك بنيران كردية على الحدود مع سوريا
سبق

أصيب خمسة من أفراد الجيش التركي في منطقة رأس العين الحدودية السورية، اليوم (الخميس)، في هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم نُفذ باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مورتر وأسلحة خفيفة.

وأضافت أن القوات التركية ردت على الهجمات دفاعًا عن النفس.

في المقابل، اتهمت الوحدات الكردية أنقرة بمهاجمة المنطقة، مشيرة إلى أنها ردت على الهجوم.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
07:09 PM

إصابة 6 جنود أتراك بنيران كردية على الحدود مع سوريا

الهجوم نُفذ باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مورتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب خمسة من أفراد الجيش التركي في منطقة رأس العين الحدودية السورية، اليوم (الخميس)، في هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم نُفذ باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مورتر وأسلحة خفيفة.

وأضافت أن القوات التركية ردت على الهجمات دفاعًا عن النفس.

في المقابل، اتهمت الوحدات الكردية أنقرة بمهاجمة المنطقة، مشيرة إلى أنها ردت على الهجوم.

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