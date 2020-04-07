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كورونا.. الإصابات المؤكدة في العالم تتجاوز 1.4 مليون

الوفيات أكثر من 80 ألف شخص

أشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى. وفقاً لروسيا اليوم.

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كورونا.. الإصابات المؤكدة في العالم تتجاوز 1.4 مليون
سبق

أشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى. وفقاً لروسيا اليوم.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:48 PM

كورونا.. الإصابات المؤكدة في العالم تتجاوز 1.4 مليون

الوفيات أكثر من 80 ألف شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى. وفقاً لروسيا اليوم.

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30 يناير
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