النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السديس": مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن تؤكّد الموقف الإنساني للمملكة وقيادتها الرشيدة

جاء حرصاً على تحقيق السلام والاستقرار

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس؛ بقرار المملكة العربية السعودية ودول التحالف وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين.

وأكّد "السديس"، أن هذا القرار يؤكّد المبدأ الإنساني لدول دعم تحالف الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية لمناصرة أشقائنا في اليمن، وأن هذا القرار جاء حرصاً على تحقيق السلام والاستقرار والمضي على المبدأ الإنساني، في ظل الظروف الصحية الطارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قدّمت الجانب الإنساني أولاً في مواجهة قوى الشر والتدخلات الخارجية لمصلحة الشعب اليمني الشقيق، وحرصت على الجانب الصحي في اليمن من خلال تقديم المعونات الصحية والغذائية لمواجهة النكسات الصحية التي تفشت من قبل؛ إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي لديهم، مشدداً على وجوب مبادرة الجانب الآخر بهذه المبادرة والتوقف عن العدوان بشتى صوره حتى يتسنى للجميع العمل على منع تفشي هذا الوباء.

وفي الختام، دعا الشيخ عبدالرحمن السديس؛ الله تعالى، أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقومون به في سبيل الحياة الإنسانية، سائلا المولى - عزّ وجلّ - أن يكفي المسلمين شر هذا الوباء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديس": مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن تؤكّد الموقف الإنساني للمملكة وقيادتها الرشيدة
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس؛ بقرار المملكة العربية السعودية ودول التحالف وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين.

وأكّد "السديس"، أن هذا القرار يؤكّد المبدأ الإنساني لدول دعم تحالف الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية لمناصرة أشقائنا في اليمن، وأن هذا القرار جاء حرصاً على تحقيق السلام والاستقرار والمضي على المبدأ الإنساني، في ظل الظروف الصحية الطارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قدّمت الجانب الإنساني أولاً في مواجهة قوى الشر والتدخلات الخارجية لمصلحة الشعب اليمني الشقيق، وحرصت على الجانب الصحي في اليمن من خلال تقديم المعونات الصحية والغذائية لمواجهة النكسات الصحية التي تفشت من قبل؛ إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي لديهم، مشدداً على وجوب مبادرة الجانب الآخر بهذه المبادرة والتوقف عن العدوان بشتى صوره حتى يتسنى للجميع العمل على منع تفشي هذا الوباء.

وفي الختام، دعا الشيخ عبدالرحمن السديس؛ الله تعالى، أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقومون به في سبيل الحياة الإنسانية، سائلا المولى - عزّ وجلّ - أن يكفي المسلمين شر هذا الوباء.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:57 AM

"السديس": مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن تؤكّد الموقف الإنساني للمملكة وقيادتها الرشيدة

جاء حرصاً على تحقيق السلام والاستقرار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
113

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس؛ بقرار المملكة العربية السعودية ودول التحالف وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين.

وأكّد "السديس"، أن هذا القرار يؤكّد المبدأ الإنساني لدول دعم تحالف الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية لمناصرة أشقائنا في اليمن، وأن هذا القرار جاء حرصاً على تحقيق السلام والاستقرار والمضي على المبدأ الإنساني، في ظل الظروف الصحية الطارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قدّمت الجانب الإنساني أولاً في مواجهة قوى الشر والتدخلات الخارجية لمصلحة الشعب اليمني الشقيق، وحرصت على الجانب الصحي في اليمن من خلال تقديم المعونات الصحية والغذائية لمواجهة النكسات الصحية التي تفشت من قبل؛ إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي لديهم، مشدداً على وجوب مبادرة الجانب الآخر بهذه المبادرة والتوقف عن العدوان بشتى صوره حتى يتسنى للجميع العمل على منع تفشي هذا الوباء.

وفي الختام، دعا الشيخ عبدالرحمن السديس؛ الله تعالى، أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقومون به في سبيل الحياة الإنسانية، سائلا المولى - عزّ وجلّ - أن يكفي المسلمين شر هذا الوباء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,076
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,253
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,870
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,133

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة