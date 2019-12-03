وقال الأمير فيصل بن سلمان: "فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وإنتاجهم"، داعيًا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

قام أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين - رحمه الله-.

أمير المدينة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد "عبدالفتاح أبومدين" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-03 قام أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين - رحمه الله-. وقال الأمير فيصل بن سلمان: "فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وإنتاجهم"، داعيًا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 12:18 AM

أمير المدينة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد "عبدالفتاح أبومدين" قال: فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم





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قام أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين - رحمه الله-.

وقال الأمير فيصل بن سلمان: "فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وإنتاجهم"، داعيًا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.