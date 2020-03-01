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ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم

تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام فتاتين بمخالفة الذوق والآداب العامة، فقد تم تحديد هويتهما وضبطهما، (مواطنتين في العقد الثاني من العمر)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

القصيم المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم شرطة القصيم مخالفة الذوق والآداب العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام فتاتين بمخالفة الذوق والآداب العامة، فقد تم تحديد هويتهما وضبطهما، (مواطنتين في العقد الثاني من العمر)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
02:15 AM

ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم

تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام فتاتين بمخالفة الذوق والآداب العامة، فقد تم تحديد هويتهما وضبطهما، (مواطنتين في العقد الثاني من العمر)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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