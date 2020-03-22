مدير جامعة طيبة لـ"أعضاء هيئة التدريس": الطلاب والطالبات أمانة عندكم

نوّه بدعم حكومة خادم الحرمين للمسيرة التعليمية بالمملكة

قدم مدير جامعة طيبة عبدالعزيز بن قبلان السراني، شكره وتقديره لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة على التزامهم التام بتقديم أنجع الحلول لتقديم الاختيارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور "السراني": أتقدم لكم في البداية بجزيل الشكر والامتنان على جهودكم الكبيرة في حماية الوطن الغالي علينا جميعًا والتزامكم التام بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وليس بمستغرب عليكم هذا فبكم تبنى العقول والوطن.

وأضاف: قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين دعمًا كبيرًا للمسيرة التعليمية بالمملكة وتوفير كل الوسائل والتقنيات التعليمية، واليوم نقطف جميعًا ثمرة هذا الدعم ونجاح العملية التعليمية من خلال التعليم الإلكتروني.

وتابع: أنتم دائمًا شركاء النجاح، بل أنتم النجاح ذاته، لذلك نعمل حاليًا على دراسة مجموعة من الخطط والاستعدادات لتقديم الحلول وأسهل الطرق وأعدلها لتقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

وقال: "الأساتذة الكرام أعضاء هيئة التدريس أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات هم أمانة لديكم فأحسنوا تعليمهم وكونوا عونًا لهم لا عليهم، وقد سعدت بتفاعل أبنائي الطلاب والطالبات عبر حسابات الجامعة الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي ويسرني متابعتي المستمرة لتفاعلهم".

وختم بقوله: "أسأل الله -العلي القدير - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله - خير الجزاء ولكل من ساهم وشارك وتعاون لحماية الوطن من تفشي فيروس كورونا الجديد، ولكل من ساهم وعمل وسهر الليالي لإنجاح تفعيل التعليم الإلكتروني بالجامعة وكلنا_مسؤول، والبقاء في المنزل سلاحنا الأقوى بإذن الله، لمواجهة #فيروس_كورونا.