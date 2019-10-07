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رئيس الهلال الأحمر يعتمد النقل الآلي للموظفين الإداريين

الحركة شملت نقل 34 موظفاً على مستوى 8 فروع

اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم حركة النقل الآلي للموظفين الإداريين للعام 1441هـ، والتي شملت نقل 34 موظفاً ممن يعملون في الوظائف الإدارية بالهيئة.

وتم تحقيق رغبة أكثر المتقدمين بطلب النقل التي لا تتعارض مع الإجراءات والأنظمة الإدارية في الهيئة.

وبلغ عدد المناطق التي شملتها حركة النقل ثمانية فروع، بالإضافة إلى الإدارة الرئيسية.

وتحرص الهيئة، من خلال حركة النقل الآلي، على جعل بيئة العمل مناسبة لجميع الموظفين سواء كانوا إداريين أو فنيين أو أطباء من خلال تحقيق رغباتهم في النقل للمناطق التي يرغبون بالعمل فيها، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم أثناء تأديتهم لمهام عملهم، بالإضافة إلى تطويرهم من خلال عمل برامج متخصصة.

الهلال الأحمر هيئة الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الهلال الأحمر يعتمد النقل الآلي للموظفين الإداريين
سبق

اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم حركة النقل الآلي للموظفين الإداريين للعام 1441هـ، والتي شملت نقل 34 موظفاً ممن يعملون في الوظائف الإدارية بالهيئة.

وتم تحقيق رغبة أكثر المتقدمين بطلب النقل التي لا تتعارض مع الإجراءات والأنظمة الإدارية في الهيئة.

وبلغ عدد المناطق التي شملتها حركة النقل ثمانية فروع، بالإضافة إلى الإدارة الرئيسية.

وتحرص الهيئة، من خلال حركة النقل الآلي، على جعل بيئة العمل مناسبة لجميع الموظفين سواء كانوا إداريين أو فنيين أو أطباء من خلال تحقيق رغباتهم في النقل للمناطق التي يرغبون بالعمل فيها، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم أثناء تأديتهم لمهام عملهم، بالإضافة إلى تطويرهم من خلال عمل برامج متخصصة.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
02:55 PM

رئيس الهلال الأحمر يعتمد النقل الآلي للموظفين الإداريين

الحركة شملت نقل 34 موظفاً على مستوى 8 فروع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم حركة النقل الآلي للموظفين الإداريين للعام 1441هـ، والتي شملت نقل 34 موظفاً ممن يعملون في الوظائف الإدارية بالهيئة.

وتم تحقيق رغبة أكثر المتقدمين بطلب النقل التي لا تتعارض مع الإجراءات والأنظمة الإدارية في الهيئة.

وبلغ عدد المناطق التي شملتها حركة النقل ثمانية فروع، بالإضافة إلى الإدارة الرئيسية.

وتحرص الهيئة، من خلال حركة النقل الآلي، على جعل بيئة العمل مناسبة لجميع الموظفين سواء كانوا إداريين أو فنيين أو أطباء من خلال تحقيق رغباتهم في النقل للمناطق التي يرغبون بالعمل فيها، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم أثناء تأديتهم لمهام عملهم، بالإضافة إلى تطويرهم من خلال عمل برامج متخصصة.

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