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الكويت.. تجديد حبس 12 متهماً في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني

القاضي رفض جميع طلبات إخلاء سبيلهم

أمر قاضي التجديد، اليوم (الاثنين)، باستمرار حبس 12 متهماً في قضية تمويل مليشيا "حزب الله" اللبناني، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وبينت "القبس" أن القاضي رفض جميع طلبات إخلاء السبيل للمتهمين.

وأضافت أن المتهمين الـ 12 حضروا من محبسهم، كما حضر دفاعهم واستمروا في إنكار التهم الموجهة إليهم.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة العامة لا تزال تواصل التحقيقات مع متهمين آخرين في القضية.

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الكويت.. تجديد حبس 12 متهماً في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني
سبق

أمر قاضي التجديد، اليوم (الاثنين)، باستمرار حبس 12 متهماً في قضية تمويل مليشيا "حزب الله" اللبناني، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وبينت "القبس" أن القاضي رفض جميع طلبات إخلاء السبيل للمتهمين.

وأضافت أن المتهمين الـ 12 حضروا من محبسهم، كما حضر دفاعهم واستمروا في إنكار التهم الموجهة إليهم.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة العامة لا تزال تواصل التحقيقات مع متهمين آخرين في القضية.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
06:11 PM

الكويت.. تجديد حبس 12 متهماً في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني

القاضي رفض جميع طلبات إخلاء سبيلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمر قاضي التجديد، اليوم (الاثنين)، باستمرار حبس 12 متهماً في قضية تمويل مليشيا "حزب الله" اللبناني، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وبينت "القبس" أن القاضي رفض جميع طلبات إخلاء السبيل للمتهمين.

وأضافت أن المتهمين الـ 12 حضروا من محبسهم، كما حضر دفاعهم واستمروا في إنكار التهم الموجهة إليهم.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة العامة لا تزال تواصل التحقيقات مع متهمين آخرين في القضية.

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