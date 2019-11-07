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"المنافسة" تتقصى عن منشآت تتواطأ في العطاءات والعروض المقدمة لجهة حكومية

مجلس إدارة الهيئة جدد تفويض المحافظ بمنح وإنهاء صفة الضبطية القضائية لبعض موظفيها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لإحدى الجهات الحكومية.

تفصيلاً، ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، خلال اجتماعه رقم "60" استراتيجية الهيئة وأصدر عدداً من القرارات.

وترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الاجتماع الذي عقد يوم أمس، بحضور الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأعضاء المجلس.

واستمع مجلس إدارة الهيئة إلى عرض مرئي حول مستجدات العمل في مشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة العربية السعودية، كما استعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم في برامج التحول المؤسسي للهيئة.

وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عدة قرارات، من أبرزها تجديد تفويض محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة بمنح، وإنهاء، صفة الضبطية القضائية والتحقيق والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة.

وأقر المجلس القرارات المتخذة بالتفويض في تشكيل عدد من اللجان المالية والإدارية لضمان حسن سير عمل الهيئة.

وأصدر المجلس قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لإحدى الجهات الحكومية، وإساءة استغلال الوضع المهيمن في قطاعات "المقاولات، والأسواق الرقمية".

إدارة الهيئة العامة للمنافسة المنشآت المخالفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنافسة" تتقصى عن منشآت تتواطأ في العطاءات والعروض المقدمة لجهة حكومية
سبق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لإحدى الجهات الحكومية.

تفصيلاً، ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، خلال اجتماعه رقم "60" استراتيجية الهيئة وأصدر عدداً من القرارات.

وترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الاجتماع الذي عقد يوم أمس، بحضور الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأعضاء المجلس.

واستمع مجلس إدارة الهيئة إلى عرض مرئي حول مستجدات العمل في مشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة العربية السعودية، كما استعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم في برامج التحول المؤسسي للهيئة.

وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عدة قرارات، من أبرزها تجديد تفويض محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة بمنح، وإنهاء، صفة الضبطية القضائية والتحقيق والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة.

وأقر المجلس القرارات المتخذة بالتفويض في تشكيل عدد من اللجان المالية والإدارية لضمان حسن سير عمل الهيئة.

وأصدر المجلس قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لإحدى الجهات الحكومية، وإساءة استغلال الوضع المهيمن في قطاعات "المقاولات، والأسواق الرقمية".

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:36 PM

"المنافسة" تتقصى عن منشآت تتواطأ في العطاءات والعروض المقدمة لجهة حكومية

مجلس إدارة الهيئة جدد تفويض المحافظ بمنح وإنهاء صفة الضبطية القضائية لبعض موظفيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لإحدى الجهات الحكومية.

تفصيلاً، ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، خلال اجتماعه رقم "60" استراتيجية الهيئة وأصدر عدداً من القرارات.

وترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الاجتماع الذي عقد يوم أمس، بحضور الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأعضاء المجلس.

واستمع مجلس إدارة الهيئة إلى عرض مرئي حول مستجدات العمل في مشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة العربية السعودية، كما استعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم في برامج التحول المؤسسي للهيئة.

وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عدة قرارات، من أبرزها تجديد تفويض محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة بمنح، وإنهاء، صفة الضبطية القضائية والتحقيق والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة.

وأقر المجلس القرارات المتخذة بالتفويض في تشكيل عدد من اللجان المالية والإدارية لضمان حسن سير عمل الهيئة.

وأصدر المجلس قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لإحدى الجهات الحكومية، وإساءة استغلال الوضع المهيمن في قطاعات "المقاولات، والأسواق الرقمية".

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